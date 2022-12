El encaje de bolillos de la Liga en el calendario: un sorteo muy calculado

Cada verano tiene lugar la presentación del calendario oficial de La Liga en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Se celebra un sorteo que cada año tiene menos pinta de sorteo, y es que nada está dejado al azar. Se tienen en cuenta todas las variables posibles que se dan a lo largo de la temporada para minimizar los aplazamientos y colocar los partidos más importantes en las fechas que mejor índice de audiencia podrían alcanzar.

El año pasado fue un caos total: los aplazamientos por el calendario FIFA de septiembre provocaron un efecto mariposa que afectó a muchas jornadas del calendario. Este año, La Liga ha querido dejar todo atado para reducir al máximo los aplazamientos de jornadas que provocaban líos, confusiones y, sobre todo, dificultades a la hora de cuadrar las fechas. Lo más llamativo es la jornada que cae durante la Supercopa de España: los equipos que la disputan se enfrentarán entre ellos esa misma jornada y así se aplazarán dos partidos en vez de tres o cuatro.

Este año la Supercopa se vuelve a celebrar por tercera vez en Arabia Saudí a pesar de la polémica de Luis Rubiales con las comisiones de Gerard Piqué. Participan los finalistas de la última Copa del Rey y los dos primeros clasificados de la Liga 2021-2022. La competición se disputa del miércoles 11 de enero al domingo 15 con Real Madrid, Barcelona, Real Betis y Valencia. El torneo coincide con en el fin de semana de la jornada 17 de Liga, pero sólo habrá dos partidos aplazados. El Betis – Barcelona se jugará el miércoles 1 de febrero, mientras que el Real Madrid – Athletic se disputará el jueves 2 de febrero. Un calendario diseñado para evitar el descontrol de la temporada pasada.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 17 de #LaLigaSantander 2022/2023. 👉 https://t.co/D8ZTWtkVIq pic.twitter.com/Pi9Q6PASpe — LaLiga (@LaLiga) December 12, 2022

El calendario de la Liga 2021-22 no tuvo en cuenta esto y fue un dolor de cabeza para la competición y los clubes. El Barcelona se tenía que enfrentar al Rayo Vallecano (que no disputaba la Supercopa) en esa jornada, pero se aplazó con suficiente antelación, habida cuenta de que los azulgrana podían jugar la final. Los de Xavi fueron eliminados por el Real Madrid, y se barajó un cambio de última hora aprovechando que los catalanes tenían el fin de semana libre; pero el Rayo Vallecano tuvo que disputar los octavos de final de Copa del Rey en un partido que se adelantó frente al Girona.

Xavi se quejó: el Barça tuvo casi diez días de parón y después encadenó partidos cada 72 horas durante dos meses. En definitiva, fue un caos y provocó que ese Barcelona – Rayo Vallecano sufriera más de una modificación horaria. Por eso se ha decidido emparejar a los equipos que disputan la Supercopa y evitar una situación anómala como la vivida el curso pasado.

Además, tras muchas quejas en pasadas temporadas, se han tenido en cuenta a los aficionados y a los jugadores a la hora de colocar partidos en fechas señaladas, como Nochevieja. Los encuentros que se disputarán el día 31 de diciembre serán entre equipos que se encuentran próximos geográficamente:

-Barcelona – Espanyol, Real Sociedad – Osasuna y Villarreal – Valencia.

Si se echa la vista atrás se puede apreciar cómo la final a cuatro de la Supercopa y las eliminatorias a partido único de Copa han influido en la confección de los calendarios. En la temporada 2019-2020, la primera de esta modalidad, directamente no hubo jornada liguera para evitar problemas. Este año, con la Copa del Mundo de por medio, ha sido imposible realizar algo parecido. En la temporada 2021-22 sólo se programó el Athletic – Real Madrid, finalistas de Supercopa, en un partido que se adelantó. El Barça y el Atlético de Madrid no fueron emparejados y provocaron todo el caos posterior. La Liga ha aprendido la lección y no ha querido dejar nada al azar para esta temporada.