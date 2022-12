La vida de Enzo Fernández ha cambiado con el Mundial de Qatar. El joven mediocentro del Benfica empezó como suplente la competición y acabó siendo titular indiscutible y conquistando además el premio a mejor jugador joven, por delante de estrellas como Bellingham, Musiala o los Golden Boy del Barcelona: Gavi y Pedri.

Estos días ha salido a la luz una carta que el joven jugador le escribió a Leo Messi en 2016 cuando solo tenía 15 años. El astro de la albiceleste había anunciado su retirada de la selección nacional, tras perder su tercera final consecutiva como jugador de Argentina. Una decisión que entristeció enormemente al jovencito de San Martín: "Por favor, pensá en quedarte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo".

De ídolo a compañeros de equipos en la selección campeona del mundo. Seguramente Messi nunca leyó ese mensaje, pero el ex jugador del Barcelona volvió a la selección unos meses después. Lo que seguramente no se podía imaginar el joven Enzo era que, en seis años, él sería el mejor aliado de Messi para conquistar la Copa del Mundo en Qatar.

La carta íntegra publicada por Enzo tras la final que perdió Argentina ante Chile en los penaltis en la Copa América de 2016:

"Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo de darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho que en verdad ni conocemos".

"Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa; y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno. Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón..."