La verdad sobre el caso Benzema: un conflicto de redes sociales, egos y celos

La verdad del caso Benzema va saliendo a luz. Y es que el reputado periodista francés Romain Molina ha publicado un vídeo donde explica los entresijos de lo que ha ocurrido en la selección francesa y que acabó con la repentina marcha de Benzema justo antes del Mundial.

No hubo broncas, ni enfrentamientos directos: todo fue una historia de egos y celos en el vestuario, aparte de la poca afinidad que despertaba el jugador del Real Madrid en la cúpula de la Federación Francesa. Tras seis años apartado de la disciplina de la selección, por razones ligadas a una investigación judicial en Francia, Benzema fue convocado para la Eurocopa de 2021 por la presión mediática e incluso gubernamental; y es que el rendimiento de Benzema con el Madrid era estratosférico. Didier Deschamps estaba feliz sin Benzema pero su altísimo nivel y la mano de Macron fueron claves para su regreso: el seleccionador aceptó su vuelta, pero rápidamente se arrepintió. Las molestias en Qatar fueron la excusa perfecta para deshacerse del Balón de Oro: "Qué lástima que te tengas que ir, Karim".

Tal y como explicó Sergio Valentín en Libertad Digital, estas fueron las palabras del staff de Deschamps que indignaron al francés. Éste volvió a Madrid y el equipo médico de Ancelotti no daba crédito a las explicaciones que aducía la selección francesa. El jugador se recuperó en una semana y hasta jugó un amistoso al 100 % a principios de diciembre, cuando el Mundial no había llegado siquiera a los cuartos de final.

Los pesos pesados no vieron con buenos ojos su vuelta

Su vuelta a la selección francesa no había sentado bien a los pesos pesados: Hugo Lloris, Antoine Griezmann y Paul Pogba no vieron con buenos ojos el retorno de Benzema. Según cuenta Molina, estos jugadores sintieron que el ‘9’ del Madrid acaparaba todos los focos mediáticos y de las redes sociales de la propia Federación. Los jugadores expresaron su disconformidad con el equipo de prensa de la selección, ya que consideraban que las publicaciones que subían sólo se centraban en Benzema. "Hemos sido campeones del mundo sin él, no lo necesitábamos".

Bastaba con ver las caras de Lloris y Griezmann cuando Benzema, tras estar varios años apartado de la selección, fue convocado el año pasado justo antes de empezar la Eurocopa.

Mirad las caras de Lloris y Griezmann cuando Benzema, tras estar varios años apartado de la selección, fue convocado el año pasado justo antes de empezar la Eurocopa. pic.twitter.com/ROpvSRDPtA — Madridista.1902 (@madridissta1902) December 20, 2022

La información de Molina se está haciendo viral en Francia, hasta el punto de que un íntimo amigo de Benzema, el rapero Big Ben Bronzerland, ha compartido en su cuenta de Instagram el vídeo del periodista con las palabras "No hace falta decir nada más. Lo ha dicho todo y lo ha comprendido todo. Fin". Este rapero publicó la canción "Nueve", sobre Benzema, y es una de las personas más cercanas al futbolista.

Contenu validé par le pote de Benzema , merci Romain pic.twitter.com/e9ihIaAk2g — So (@JeromeMiaconte5) December 22, 2022

Así se sienten el entorno de Benzema y el jugador, y de ahí su renuncia a la selección francesa. No era bienvenido y lo sabía.

Los celos de Griezmann en el vestuario

Tras el Mundial de 2018, los jugadores más importantes de la selección se reunieron con Deschamps para hablar sobre una posible vuelta de Benzema: "Ni dijeron que sí ni dijeron que no". El problema vino después: los Griezmann, Pogba y compañía se vieron totalmente eclipsados en redes sociales por el delantero del Madrid: "Hubo una reunión de la Federación antes de la Eurocopa porque Griezmann no estaba contento con la poca presencia que estaba teniendo en Twitter e Instagram".

El periodista también apunta a que ciertos jugadores intentaron desviar la atención hacia Olivier Giroud, el gran damnificado del equipo con la vuelta de Benzema. Nada más lejos de la realidad: el delantero del Milán no tenía ningún problema con el actual Balón de Oro. La relación entre ambos es cordial, pero la prensa puso el foco sobre él de manera interesada.

Deschamps nunca vio con buenos ojos su vuelta

Didier Deschamps no tardó en darse cuenta de que la vuelta de Benzema causaba daño en el vestuario. No en forma de conflictos abiertos ni palabras, pero se crearon clanes que dividieron al grupo: Benzema mantiene una buena relación con Mbappé, Tchouaméni o Varane, mientras que Lloris, Griezmann y Pogba no estaban contentos con la nueva situación.

Además, al seleccionador no le sentó nada bien que Benzema se olvidase totalmente de él en la Gala del Balón de Oro. El delantero del Madrid se acordó de Ancelotti o de Zidane, mientras que de Deschamps no dijo nada. Este último se la tenía guardada desde entonces.

Una cuestión de egos. La temprana eliminación de la Eurocopa 2021 también la tuvo muy en cuenta el de Bayona.

El incendiario mensaje del hijo de Deschamps

Es más, el hijo del seleccionador, Dylan Deschamps, ha publicado un mensaje en las redes sociales, compartiendo lo que decía un aficionado sobre Benzema: "Benzema no estaba en 2018 y fuimos campeones del mundo. Qué raro que con Benzema lesionado en 2022 hayamos llegado a ser subcampeones. Benzema tiene 35 años, se ha acabado. Bravo a él, por su inmensa carrera. El futuro está en los pies del prodigioso Mbappé..."

En definitiva, una historia que ha terminado de la única manera que podía hacerlo: con Benzema fuera de la selección. Y cuando todo parecía indicar que Qatar iba a ser la última cita de Deschamps, el buen papel de Francia ha permitido que la Federación siga confiando en el seleccionador. Benzema, que esperaba con ilusión la probable llegada de Zidane, no ha querido formar parte del circo en el que se había convertido la selección francesa desde su llegada: "Yo escribí mi historia, y la nuestra llega a su final".

Es el desangelado final de una relación que pudo y debió acabar de mejor manera.