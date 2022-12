Ronaldo Nazario ha vuelto a deshacerse en elogios hacia Kylian Mbappé. Tras llevarse la Bota de Oro del Mundial y anotar un hat-trick en la final, el brasileño cree que se merecía ganar el premio al mejor jugador del torneo.

"El jugador que más me ha impresionado del Mundial ha sido Kylian Mbappé", comentó el ex futbolista. En Qatar, el francés superó el registro goleador en un único Mundial del brasileño. En una entrevista concedida a Apostagolos, Ronaldo lamentó que el delantero parisino no recibiese el premio a mejor jugador del Mundial, ganado por Leo Messi.

"Hizo un Mundial excelente, desde el primer partido hasta la final", declaró el dos veces Balón de Oro (1997 y 2002). "Incluso cuando no marcaba, ya fuera contra Inglaterra en cuartos de final o contra Marruecos en semifinales, siempre estaba bien, dando pases decisivos. Y en la final estuvo extraordinario al marcar cuatro goles, porque también cuento su lanzamiento de penalti. Técnicamente está por encima del resto, es casi imparable y podría haber sido nombrado mejor jugador del Mundial porque se lo merece", declaró el ex jugador del Real Madrid.

Semejanzas entre ellos

El ex futbolista brasileño reconoció que el juego de Mbappé le recuerda al suyo: "Cuando le veo jugar me recuerda a mí mismos durante mis mejores años". El sudamericano también reconoció que es muy difícil encontrar jugadores que combinen la velocidad y la precisión: "Había muchos jugadores rápidos en el Mundial pero Mbappé era el que tenía mejor velocidad. Sabe aprovechar el más mínimo espacio, es imprevisibles con el balón y sin él. En el uno contra uno es excelente. Es sencillamente un jugador impresionante".