Simeone: "La plantilla es buena y el que está fallando soy yo"

Diego Pablo Simeone ha hablado en la previa del partido liguero ante el Elche que tendrá lugar este jueves a las 21:30 en el Civitas Metropolitano y que servirá de regreso a la competición doméstica para un equipo que sigue en crisis. Las primeras preguntas de la rueda de prensa han ido por el tema Joao Félix y el final de la misma ha pasado por la autocrítica del entrenador argentino.

Caso Joao Félix

"Es una relación buena, de trabajo. Desde que estoy en el club nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que hay entre las personas y no podemos estar de acuerdo en todo, de buscar lo mejor para el club. Hasta el último día que esté yo o los futbolistas. Dar el máximo de todos y sacar lo mejor de ellos. De todos. Lo que me importa es el equipo y él es importante para el equipo. Si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades"

No habla de Borja Iglesias

"Me conocen desde hace tiempo. Saben que no hablo de los chicos que no están en el club"

¿Podría irse el Cholo en enero?

"Mientras hemos estado y estamos en el club con las cuatro patas firmes, nos hacemos fuertes. Necesitamos de las cuatro patas de las que hablamos y de esa fuerza. Lo hemos demostrado durante muchos años y vamos a continuar"

Plantilla con deficiencias. ¿De quién es la culpa?

"Tenemos un gran plantel, cuatro jugadores en la final del Mundial, quizá el que no esté dando todo es el entrenador. Tenemos un gran plantilla. Soy yo el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en LaLiga. Son más o menos los mismos nombres que ganaron LaLiga a falta de Trippier y Suárez. La base de los titulares de LaLiga están. Está Correa, Carrasco, Joao, Giménez... sumamos a Griezmann. El entrenador es el que está fallando más que otras cosas"

Volver a defensa de cinco

"No hay muchas variantes, a veces es más cómodo jugar con línea de cinco para igualar en el medio, cuestión de números. Luego, como siempre, lo importante es tener la pelota, no el sistema"