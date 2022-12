Ancelotti se niega a decir que Messi es el mejor de la historia: "No saldrá de mi boca"

Ha vuelto Carlo Ancelotti y en su primera comparecencia pública ha dejado varios titulares, entre ellos uno que ha llamado mucho la atención porque tiene que ver con Messi y con su reciente conquista de la Copa del Mundo. El técnico italiano se ha negado a decir que el argentino es el mejor de la historia y lo ha dejado claro con una sonrisa en la boca en la previa del Valladolid-Real Madrid de mañana viernes a las 21:30 horas.

Messi no es el mejor

"Difícil de decir, no sé si es el mejor de la historia. No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy buenos. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. He disfrutado de tantos jugadores buenos... Entreno todos los días al Balón de Oro. Y yo he visto jugar a Cruyff, Maradona..."

Benzema tras el Mundial que no jugó

"Volvió el día 10 de vacaciones y cuando regresó estaba bastante bien. Trabajó con el equipo y en los amistosos jugó media hora y 45 minutos. Creo que va a mostrar toda su calidad"

Cómo ve la plantilla tras el parón

"Estamos bien. Hemos recuperado bien a Benzema, que era importante. Los que han tenido vacaciones también han vuelto bien, aunque voy a dar prioridad a los jugadores que han estado aquí"

Estado de Hazard

"Veo bien a Hazard, se ha entrenado bien. Lo veo mejor que antes del Mundial. Ha hecho un buen trabajo y voy a utilizar a toda la plantilla"

No descarta salidas

"Las entradas están cerradas, porque tenemos una gran plantilla. Las salidas no lo sabemos, porque quizás algunos jugadores que juegan menos quieren salir. Respecto a diciembre de 2022, creo que estamos mejor. Y aunque es difícil, por qué no vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado"

Volver a conectarse tras el Mundial

"Evaluar lo que va a pasar es muy complicado, es un calendario que exige mucho. Tenemos la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. Hasta marzo tenemos muchos partidos y hay que hacer una evaluación personal de jugador. Hay que meter buenas condiciones a los jugadores. A los mundialistas había que darles descanso. Días libres ya no hay, hasta el 19 de febrero jugamos cada tres días"