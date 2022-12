Mbappé se pronuncia por fin sobre las burlas del Dibu Martínez

Muchas burlas y muchas directas e indirectas ha tenido que sufrir Kylian Mbappé desde que Francia perdió la final del Mundial en los penaltis ante la selección de Argentina. El que más se ha burlado del delantero del PSG ha sido el guardameta albiceleste, Dibu Martínez, que incluso usó un recorte de la cabeza del francés para colocarlo encima de la copa del Mundo en la rúa de su selección por Buenos Aires.

Ahora, con Mbappé jugando de nuevo con la camiseta del PSG, el propio delantero fue cuestionado por estas burlas de Martínez y Kylian por fin se ha pronunciado sobre este asunto y sobre su convivencia con Messi, rival también en dicha final en Qatar.

"A MESSI LO FELICITÉ" Mbappé habló sobre el título de Argentina en #Qatar2022 y se refirió a los festejos argentinos.pic.twitter.com/FHIW5qtu0D — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2022

"Charlé con Messi después del partido, lo felicité porque era la búsqueda de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador. Las celebraciones no son mi problema. No hay que malgastar energías en cosas tan triviales", sentenció Mbappé.

Por otro lado, Mbappé habló de por qué ha preferido quedarse sin vacaciones para volver al trabajo cuanto antes con su club: "No creo que se digiera nunca. Ahora, como le dije al entrenador y a los compañeros, no hay razón para que mi club pague por un fracaso en la selección. El PSG no es responsable de nuestra derrota. Intenté volver con la mejor energía posible, siendo lo más positivo posible. La final fue un partido loco, empujamos porque sabía que sin nada podíamos darle la vuelta a la situación. Eso es lo que hicimos muy tarde en el juego".

Kylian Mbappé fue protagonista en el partido del PSG ante el Estrasburgo de este miércoles que los parisinos ganaron por 2-1 y donde hubo un gol del delantero francés en el último minuto.