Pacheta habla del arma del Real Madrid que el resto "no puede entrenar"

Pacheta es sin duda uno de los técnicos que mejor habla de fútbol dentro de la élite del balompié español. Siempre respetuoso, el actual técnico del Valladolid dio ayer rueda de prensa en la previa del choque en el que su equipo se medirá mañana viernes a las 21:30 horas al Real Madrid en el Estadio Nuevo José Zorrilla.

Pacheta repasó las virtudes del conjunto de Carlo Ancelotti y destacó algo que no se puede entrenar y que el Real Madrid tiene a raudales: "Es un equipo de una calidad técnica que tú no puedes entrenar. Son muy buenos en todos los sitios, defienden muy bien y recuperan la posición muy deprisa. Apenas les pillan en transiciones. Que el equipo que venga sea el Real Madrid no me va a llevar a cambiar el dibujo. Creo que nos está yendo bien y consideramos que así podemos frenar sus acometidas".

En cuanto al Valladolid, el técnico de Salas de los Infantes confirmó que intentarán mantener su esencia sea el Real Madrid el rival o cualquier otro equipo: "No vamos a cambiar en exceso, vamos a salir valientes e ir con nuestras armas. Lo hemos preparado de la misma manera que el anterior partido de Copa contra el Arenas".

Por otro lado, el ex de Oviedo o Numancia, reconoce que el partido es especial y que está muy ilusionado con dar la sorpresa en casa junto a los suyos: "Estoy ilusionado y con mucha confianza de cara a este partido. Por aquí ya han pasado equipos que nos han puesto en muchos problemas y nuestra obligación es que tengan que dar su mejor versión para ganarnos".