El Cacereño, indignado con las quejas de Carlo Ancelotti sobre el césped

Carlo Ancelotti levantó la voz en la rueda de prensa posterior al partido que el Cacereño ganó al Real Madrid en el estadio Príncipe Felipe. El entrenador italiano sorprendió con unas declaraciones que no casan con su habitual señorío, al quejarse sobre el estado del césped de un equipo que tiene recursos limitados y juega en Segunda RFEF: "No se puede jugar al fútbol. Para mí no es fútbol, es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden luchar y competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición pero la afición también quiere ver partidos bonitos".

El Madrid se ha clasificado haciendo un partido lamentable en el mismo campo donde quedó eliminado el Girona. A la pregunta sobre el estado del césped, os dejo lo que ha dicho Ancelotti y lo que dijo Míchel. Ya juzgáis vosotros mismos quién demuestra señorío en la respuesta. pic.twitter.com/oGTLmPdDTV — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) January 3, 2023

Jugadores, directiva y técnicos del Cacereño se mostraron alucinados e indignados sobre las quejas de Carlo. Julio Cobos, técnico del conjunto extremeño, alzó la voz en el Larguero: "Esas excusas no valen. Yo creo que sí es fútbol... Además, Ancelotti ya es mayor y ha jugado en campos muchísimo peores que estos".

Relacionado Rodrygo resuelve un feo estreno en Cáceres

Cobos se mostraba muy decepcionado con Ancelotti, no se esperaba que un señor como el italiano hiciera esas declaraciones: "Me ha sorprendido que Ancelotti haya dicho esto. En la anterior eliminatoria el Coria jugó en su campo contra la Real Sociedad... que le metió cinco. Y el campo estaba como el nuestro. Los jugadores de la Real Sociedad lo supieron entender perfectamente. Quiero decir, el campo está bien o mal para todos".

Por su parte Iván Fernández, extremo del Cacereño, refrendó las palabras de su entrenador contestando a Ancelotti: "El campo estaba mal para los 22 jugadores, estaba bastante blando y ha habido demasiado resbalones".