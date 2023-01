Después de marcar durante tres encuentros consecutivos, todos desde la vuelta a la competición tras el Mundial, Erling Haaland se quedó sin anotar y fue el argelino Riyad Mahrez el que acudió al rescate del Manchester City para salir de Stamford Bridge con la victoria ante el Chelsea y reducir las distancias con el Arsenal en la carrera por el liderato de la Premier.

Fue uno de los encuentros más discretos del atacante noruego que había reemprendido la actividad después de Qatar 2022 como un tiro. Sumaba ya cuatro dianas desde que regresó el fútbol en Inglaterra. No fue así en un choque clave para el cuadro de Pep Guardiola que no pasó por alto el tropiezo del líder, el Arsenal, ante el Newcastle. Los gunners no habían podido pasar del empate frente a las urracas. Era una oportunidad de oro de reducir la diferencia y reengancharse a la puja por el título.

Y eso que durante la primera parte el Manchester City fue sometido por el Chelsea, un equipo en horas bajas, plagado de ausencias y con resultados discretos que le tienen al margen de los puestos europeos. Perdió otros dos hombres el cuadro de Graham Potter que a los cinco minutos se quedó sin Raheem Sterling y a los veinte sin Christian Pulisic.

Se lesionó Sterling, se lesionó Pulisic... ¡Al menos Koulibaly solo quiere una bota nueva! 😯😯 El drama del Chelsea, que ha podido batir un récord de lesiones en poco más de 20 minutos 😐#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dWGHaNywn9 — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2023

Aún así, fue mejor al principio ante un City desconocido, arrinconado por el cuadro londinense, con más empuje pero sin determinación, sin finalización en sus acciones. De hecho, la primera ocasión clara del choque fue para los visitantes. De Haaland. Recibió el noruego un pase de Ilkay Gundogan y con la izquierda tiró alto. Pudo irse con el marcador favorable el Chelsea cuando Carney Chukwuemeka, que sustituyó a Pulisic, se hizo un hueco en el borde del área y su tiro, con Ederson batido, se estrelló en su palo derecho.

Pero el Manchester City salió con otro aire tras el descanso. Adelantó las líneas de presión y provocó la imprecisión en el cuadro local. Un centro al segundo palo de Kevin De Bruyne fue rematado al larguero por el neerlandés Nathan Aké. A continuación, el belga disparó raso y el meta español Kepa Arrizabalaga salvó el gol. Y un minuto más tarde, una gran jugada individual de Bernardo Silva terminó con un pase a De Bruyne que ejecutó un disparo que se marchó fuera.

Sobrevivía de mala manera el equipo blue que se topó con el marcador en contra pasada la hora de juego. Fue en el 63 cuando una jugada de ataque coral acabó con un pase de De Bruyne a Jack Grealish, en la izquierda. El internacional inglés envió un centro preciso al segundo palo por donde entró Mahrez que solo tuvo que empujar la pelota a la red.

Jack Grealish vistiéndose de Rey Mago para regalar el tanto a Riyad Mahrez 🎁 ¡Manda el City en Stamford Bridge!#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0ghlXSzmff — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2023

Perdió sus opciones el Chelsea que buscó la igualada a la desesperada. Potter recurrió a un triple cambio, con Lewis Hall, Omari Giraud-Hutchinson y Conor Gallagher pero estuvo más cerca el segundo de los visitantes que el empate local.

El City se sitúa a cinco puntos del Arsenal mientras el Chelsea cae a la décima posición. A ocho de la zona europea que marca el Tottenham.