Las palabras de Xavi Hernández tras el sorteo de los octavos de final de Copa del Rey no han gustado nada en la ciudad autónoma de Ceuta. El Barça se medirá al único equipo de Primera RFEF que hay en esta ronda, y el técnico de Tarrasa lo celebró en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid: "Por primera vez desde que soy entrenador del Barça hemos tenido suerte en un sorteo".

José Juan Romero, entrenador del AD Ceuta, cargó contra el técnico del Barcelona en la Cadena SER: "Nosotros no vamos al partido para pedir camisetas, vamos a ir a por todas. Cuando acabe el partido veremos si ha habido más suerte o menos suerte". El técnico del humilde Ceuta cree que Xavi podría haber elegido otras palabras para analizar el resultado del sorteo.

"A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones, porque ha tenido un camino mucho más fácil en el mundo de entrenador", apuntó Romero, que también señaló que, aun así, es un admirador del Xavi jugador: "Soy un admirador de Xavi, como futbolista para mí ha sido de los más grandes que ha habido en España. Pero me ha sorprendido y no me ha agradado lo sucedido".

El técnico sevillano aseguró que sus palabras servirán de motivación extra entre sus pupilos para la eliminatoria que se jugará dentro de diez días, aunque apuntó que estar en octavos ya es un premio para ellos: "Sabemos cuál es nuestra competición y nuestro objetivo. El equipo viene en una línea ascendente de juego y de todo, que no nos ha dado, hasta la fecha, para conseguir mucho más. Pero el equipo tiene un nivel de juego de la parte alta, es la realidad".

El Ceuta es colista del Grupo 1 de Primera División RFEF, y solo ha sumado 7 puntos en 18 partidos en lo que va de temporada. El objetivo principal del club es intentar salvar la categoría y aprovechar el impulso de la Copa para cambiar la dinámica en la competición liguera. Su comportamiento en el duelo frente al Rey de la Copa puede suponer ese punto de inflexión.