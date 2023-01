Los motivos del enfrentamiento entre el presidente de la Federación, Zidane, Deschamps y Benzema

Son horas muy convulsas en torno a la selección francesa de fútbol tras la renovación de Deschamps hasta el año 2026. Todo ha explotado, de manera pública, por las declaraciones de Noël Le Graet en una entrevista con RMC Sport. Preguntado por Zidane, el presidente de la Federación respondió lo siguiente: "Zidane siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de que Zidane dirigiera a la selección francesa, contestó lo siguiente: "No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps. Eso no se corresponde con nada. Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera. ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección", le instó al periodista.

¿Por qué hace estas declaraciones, tan hirientes e inoportunas, en contra de Zidane sin motivo alguno? La historia comienza antes del Mundial de Qatar. Noël Le Graet miente. El presidente de la Federación Francesa sí ha cogido el teléfono de Zidane y muchas veces. El presidente de la FFF sí ha pensado en Zidane como sucesor de Deschamps. Es más, el presidente de la Federación Francesa había llegado a un acuerdo total para que Zidane dirigiera la selección después del Mundial. Así se lo prometió al ex técnico del Real Madrid y al que iba a ser su cuerpo técnico. Noël Le Graet no le transmitió ninguna duda al respecto. Era el final de una conversación muy larga porque Zidane, consciente de la situación contractual de Deschamps (su contrato finalizaba en diciembre de 2022) había rechazado las múltiples ofertas de clubes importantes de Europa. Tras el Real Madrid, tenía claro que su siguiente paso sería la selección francesa. Zidane no hubiera rechazado estas ofertas sin hablar previamente con Noël Le Graet.

Zidane, junto a Benzema

Con el Mundial en marcha, surge el motivo del conflicto entre Zidane y el presidente de la Federación: Didier Deschamps tiene una clausula clave. Si Francia alcanza las semifinales del campeonato, el seleccionador podrá decidir libremente su renovación. El partido ante Inglaterra era decisivo. Si Francia perdía, Zidane sería el seleccionador. Si Francia ganaba, todo estaría en manos de Deschamps. Este hecho no lo conocía Zidane ni su cuerpo técnico. La clasificación de la selección gala fue un mazazo para Zidane, para su familia y para el resto de miembros y familias de su cuerpo técnico. Todos habían dado por hecho que cambiarían sus vidas. Zidane y David Bettoni iban a dejar Madrid, donde residen ambos. Lo pudo ser también para Benzema que ha renunciado a la selección francesa al comprobar que Deschamps continuaba en el cargo. Por cierto, ha renovado hasta 2026 a pesar de que el mandato de Le Graet acaba en 2024.

La promesa incumplida por parte de Noël Le Graet, la mentira o ausencia de una parte de la verdad a Zidane, habían hecho explotar la relación entre los dos. Por eso Zidane rechazó la propuesta de la Federación para acudir a Qatar a presenciar la final del Mundial. Por eso Benzema, consciente de todo lo que estaba pasando, subió una fotografía a las redes sociales de Zidane. El conflicto entre Le Graet y Zidane, sumado al conflicto entre la Federación Francesa y Benzema, por la polémica salida del delantero del Mundial, hizo de un coctel explosivo que ha derivado en estas declaraciones de Le Graet. Zidane y Benzema mantienen una gran relación y el uno ha apoyado al otro y el otro ha apoyado al uno. Los conflictos entre Zidane-Le Graet y Deschamps-Benzema han derivado en dos bandos enfrentados.

El gobierno francés, a través de la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra han afeado las declaraciones de Le Graet. Están "fuera de lugar. Hay una falta vergonzosa de respeto que nos choca a todos contra una leyenda del fútbol y del deporte", ha escrito en las redes sociales. Kylian Mbappé también salió en su defensa: "Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda". Y por último, este lunes lo ha hecho el Real Madrid a través de un comunicado en el que exigen una rectificación.

El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial.