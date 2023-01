Siguen los problemas para el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Le Graët, por un doble motivo. El primero por la importante cantidad de reproches que ha sufrido por menospreciar a Zidane, leyenda francesa y del Real Madrid, y segundo porque en ese contexto de malestar con el mandatario, ahora le acusan de acoso sexual.

Sonia Souid, agente de futbolistas, habló para L´Equipe en una entrevista y acusó a Le Graët de acoso.

Les accusations de Sonia Souid envers Noël Le Graët : « Il m'a fait comprendre qu'il aimerait bien que je finisse dans son lit » https://t.co/l369uHIhqT pic.twitter.com/S2Tlvcp7bs — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2023

"Soy una agente joven y él es el presidente de la FFF. Vamos a hablar del fútbol femenino. Estoy tan feliz. Una especie de apoteosis tener ya una visita tan rápida con alguien como él. Yo tenía 28 años en ese momento. Tiene 72. Debería haber tenido ese respeto. Nunca me miró como agente, sino como un caramelo. ¡Para hablar vulgarmente, me miró como dos pechos y un culo! Cuando llego a su apartamento, ya veo dos copas de champán llenas. Me fui, diciéndole que iba a reunirme con mi prometido. Él me dejó ir. Me dejó claro que le gustaría que terminara en su cama. Después me llamaba regularmente para invitarme a cenar...", comentó Souid en la entrevista.

La agente dio más detalles y comentó lo que indirectamente le quería decir el presidente con sus invitaciones. "Me dejó caer que acabar en su cama sería una gran idea", comentó Sonia.

Hay que recordar que el presidente está siendo atacado por su menosprecio a Zidane cuando el exentrenador blanco sonaba como recambio de Didier Deschamps, que ha renovado como seleccionador galo: "¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección".

El Real Madrid reaccionó defendiendo a su leyenda con un comunicado: