Benjamin Mendy, declarado inocente de seis cargos de violación: "Me han arruinado la carrera"

El futbolista francés Benjamin Mendy fue declarado no culpable este viernes en seis cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con cuatro adolescentes, después de un juicio que ha durado casi seis meses, según la corte de Chester (Inglaterra).

Los veredictos unánimes fueron emitidos el miércoles por los once miembros del jurado, formado por siete hombres y cuatro mujeres, tras 14 días de deliberación. Así, estimaron que Mendy, de 28 años, es inocente de siete de los cargos que se le imputan, mientras que no pudieron llegar a un veredicto en cuanto a un intento de violación a una mujer en 2018 y una violación a otra mujer en octubre de 2020, casos por los que podrá ser juzgado en el futuro.

Louis Saha Matturie, de 41 años, coacusado, también fue declarado inocente por el jurado de tres cargos de violación relacionados con dos menores. El jurado tampoco logró llegar a un veredicto sobre otros tres cargos de violación y tres de agresión sexual contra él por parte de otras cinco mujeres.

El juicio, que se prolongaba desde el 10 de agosto por múltiples supuestos delitos sexuales contra 13 mujeres, ha sido, según el propio futbolista, un "infierno absoluto". El lateral apuntó en la vista que las acusaciones le perseguirán "de por vida": "Me han arruinado la carrera en el fútbol".

Mendy había sido acusado de ser un "depredador" que convirtió la búsqueda de mujeres para tener sexo en un juego, invitando a mujeres jóvenes a situaciones "tóxicas y peligrosas" en "fiestas" en su mansión en Mottram St Andrew, cerca de Prestbury.

El jugador fue arrestado por primera vez en noviembre de 2020, por la presunta violación de una mujer de 24 años en su casa en octubre. Mendy fue puesto en libertad bajo vigilancia antes de ser acusado más tarde de agredir sexualmente a otra mujer, también de 24 años, dos meses después. Fue acusado más tarde de violar a otras tres mujeres, una de ellas de 17 años. Esta situación hizo que su club, el Manchester City, club al que pertenece, suspendiera al jugador en agosto de 2021.

El City emite un comunicado pero se mantiene a la espera

El Manchester City ha emitido un comunicado en el que asegura que no se tomarán medidas hasta que no se aclaren los otros dos hechos todavía no juzgados. Pep Guardiola, al ser preguntado por el asunto en rueda de prensa, no ha querido añadir nada más: "Me remito al comunicado del club".

Club statement — Manchester City (@ManCity) January 13, 2023

El lateral izquierdo se convirtió en uno de los defensas más caros de la historia en 2017 al ser traspasado del Mónaco al City a cambio de 57 millones de euros. Campeón del mundo con Francia en 2018, termina contrato en Inglaterra en 2023 y su futuro en la élite del fútbol parece complicado a pesar de las sentencias.