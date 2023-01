Messinho, la nueva perla brasileña que quiere el PSG y sueña con jugar en el Barça

Estevao Willian es la última gran perla brasileña que está tirando la puerta abajo con su talento y calidad. Con apenas 15 años, el futbolista de Palmeiras tiene un estilo de juego parecido al de su gran ídolo, Lionel Messi, por lo que se le ha apodado 'Messinho'.

Estevao tiene claro su gran sueño, jugar en el F.C. Barcelona y hacer historia en el club catalán al igual que el argentino: "Me gusta mucho Messi, que es un jugador genial para mí y espero poder seguir su ejemplo".

"El nombre de Messinho surgió a raíz de la comparación, pues intento llevar siempre el balón pegado al pie. Con certeza, es alguien con quien me inspiro, desde niño sueño en ser como él. Siempre que podía lo veía jugar a él y los partidos del Barça y he intentando fijarme siempre en lo que él hacía", manifestó el juvenil, en una entrevista concedida al 'Mundo Deportivo'.

Sin embargo, Estevao reconoció que le gustaría que lo llamen por su nombre: "Sí, prefiero que me llamen Estevao Willian porque es mi nombre, voy a intentar hacerlo grande porque Dios me dio cualidades y es lo que voy a intentar hacer".

"Mi sueño sería ir a Europa y jugar en el Barcelona, que es mi sueño de niño. Mi sueño de infancia es llegar algún día en el Barça y en el Camp Nou. Pero ahora pienso en llegar a ser profesional con el Palmeiras, que es el equipo de mi infancia", cerró Willian.

'Messinho', que es internacional sub 17 con Brasil, ha dado un paso adelante en la Copinha. El '7' del Palmeiras se estrenó como goleador en el encuentro conta el Sampaio Correa (6-0).

Messinho, que viene de completar un 2022 de ensueño - campeón del Brasileirao sub 17, de la Copa de Brasil sub 17, de la Supercopa sub 17 y del Paulista sub 15 y sub 17, siendo el máximo goleador del sub 17 con 23 goles en 34 partidos, ha llamado la atención de los grandes de Europa. El Barcelona lo sigue de cerca y el PSG apuesta fuerte por él: ha presentado una oferta de 40 millones que el Palmeiras ha rechazado.