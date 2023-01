Pep Guardiola no está digiriendo bien el nefasto inicio de su equipo tras el parón del Mundial. Eliminado de la Copa de la Liga, Pep puso el grito en el cielo contra los árbitros tras la polémica derrota de su equipo en el derbi de Manchester.

Guardiola considera que el empate del United viene precedido de un claro fuera de juego de Marcus Rashford. El delantero estaba en posición antirreglamentaria y a pesar de que no tocó el balón, influyo en la jugada según Pep: "Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios".

¡LOCURA EN OLD TRAFFORD! Bruno Fernandes consigue el empate del Manchester United. El VAR decidió que Rashford no intervenía y que no había fuera de juego 🔥#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/19OeK9LHMt — DAZN España (@DAZN_ES) January 14, 2023

Guardiola, indignado, tiró de ironía: "No me importa la Premier League ni la Carabao. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema".

El entrenador del United, Ten Hag, fue sincero y asegura que la jugada del empate de Bruno Fernandes fue confusa y que puede llegar a entender el enfado de Guardiola: "Es un momento confuso. Las reglas dicen que Marcus no tocó el balón y no estaba interfiriendo. Bruno vino desde atrás, pero puedo ponerme en su lugar".



Con la derrota ante el United, el City se sitúa a cinco puntos del Arsenal con un partido más que los de Arteta. La Premier hecha humo y el United, que acumula cinco victorias consecutivas y se sitúa a tan solo un punto de los de Pep, aprieta fuerte.