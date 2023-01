El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó este martes que "ningún jugador" le ha pedido "personalmente salir del club", aunque añadió que están "preparados" para cualquier llegada o salida en la plantilla, al mismo tiempo que destacó el "crecimiento continuo bueno" del equipo tras el Mundial.

En las últimas horas se ha hablado de la posible salida de Yannick Carrasco y es que el Barça está pidiendo al belga en un trueque con Memphis Depay. El argentino de momento se mantiene al margen de los rumores: "Estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder, entendemos el mercado y tenemos jugadores muy buenos. Siempre ha llegado o salido gente, entendemos el juego en el que estamos. Ningún jugador me ha pedido personalmente salir del club", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante de este miércoles.

Sin dar nombres concretos, Simeone se centró en el partido del torneo del K.O en una rueda de prensa que apenas duró unos cinco minutos: "Con la tranquilidad y la confianza que tenemos puestas en los jugadores, los goles llegarán", aseguró, antes de analizar al Levante. "Nuestro rival está haciendo extraordinariamente bien las cosas desde que llegó su entrenador. Será un muy bonito estadio y un buen equipo", expresó.

📡🎥 #𝗔𝗧𝗠𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 🎙 Escuchamos las palabras de Diego Pablo @Simeone en sala de prensa. https://t.co/7O2eMQxBJp — Atlético de Madrid (@Atleti) January 17, 2023

Y es que la plantilla rojiblanca está "con entusiasmo" y "gran ilusión por revertir esta situación" ante el conjunto granota. "Está siendo una temporada de regular a mala, con un crecimiento bueno después del Mundial. Esperamos seguir ese camino", explicó sobre la racha de resultados, tras los tropiezos ante el Barcelona y el Almería.

"Desde que volvimos del Mundial, estamos jugando mejor, el equipo está en crecimiento continuo. No ganó ni empató al Barça, ni pudimos ser contundentes ante el Almería, pero soy de buscar lo positivo y veo al equipo mejor. Ojalá podamos seguir en este camino con la contundencia necesaria para ganar y hacer goles", reiteró.

Finalmente, Simeone no quiso juzgar el gol de Ezequiel Ponce ante el Cádiz que ha levantado polémica por el clamoroso error del VAR: "No vi el final del partido del Elche, no vi la jugada y no puedo opinar".