El Atlético vende por 61 y compra por 3: ¿No hay 58 millones para fichar?

En las últimas horas se ha conocido a través de la 'Football Money League 2023' de Deloitte cuáles son los clubes que más ingresaron en esta pasada temporada 2021/2022. El rey indiscutible es el Manchester City, el segundo el Real Madrid y el Barcelona aparece, por ejemplo, en la séptima posición. Esos son los únicos equipos españoles que aparecen en el Top 10 donde hay más presencia inglesa que del resto de países.

¿Dónde está el Atlético de Madrid? En el puesto número 12 con unos datos de 393, 9 millones de euros, sesenta más que la temporada anterior, es decir, el club rojiblanco ha ingresado todavía más dinero en 2022 que en 2021. El problema es cuando se mira la tabla opuesta, la que corresponde al dinero que se gastan los clubes porque ahí el Atlético aparece muy lejos de la cabeza. Ingresa mucho y gasta poco, a fin de cuentas.

Con estos datos y contando con que el Atlético ha ingresado en este mercado invernal 50 millones por Cunha en su traspaso a los Wolves y 11 por Joao Félix en su cesión al Chelsea, la afición se pregunta por qué gastando solo 3 millones en Memphis Depay, el club no puede gastarse dinero en reforzar posiciones importantes y desabastecidas como el lateral derecho, el izquierdo o el eje de la zaga. Si has ingresado 61 millones y gastado 3 debería haber margen para operaciones. Aún así, el Atlético se mantiene en su política de fichajes baratísimos o gratuitos, pero sin salirse del famoso "vender antes de comprar".

El problema de ese "vender antes de comprar" es que el Atlético ya ha vendido y ni aún así se va a por un central en condiciones. El problema es que el club mantiene que el dinero que se ingresa es para cuadrar cuentas. El problema es que la excusa ahora es que al no pasar de la fase de grupos de la Champions, el club no cuenta con ingresos básicos para fichas, pagos a plazos etc etc etc. Y claro, la afición se queja de que con una plantilla con jugadores más potentes en delantera y defensa quizá sí se habría pasado del grupo en Champions y ahora habría ingresos europeos.

El Atlético vende por 61 y compra por 3: ¿No hay 58 millones para fichar? Pues no. Según el club, no los hay. Ese dinero se usará para cuadrar cuentas, no para gastos en fichajes. Y el futuro no se presenta más positivo para el aficionado que piense en una revolución en el equipo con o sin Simeone en el banquillo. La idea del Atlético, como ya ha contado Libertad Digital, es ingresar dinero por Yannick Carrasco en la opción de compra no obligatoria que tiene el Barcelona tras la operación Depay y recuperar, gratis, a los cedidos en Valencia y Girona, Samuel Lino y Riquelme. Traducción: vender, ingresar y repescar gratis. ¿Se usará el dinero de Carrasco para fichajes en caso de que el Barcelona ejecute su opción? Pues todo apunta a que tampoco se usará ese dinero en fichajes sino, de nuevo, para cuadrar balances.

Así funciona el Atlético de Madrid que supuestamente debe pelear con Real Madrid y Barcelona. Vendiendo para no fichar y solo incorporando a la plantilla descartes de azulgranas y madridistas. Si no es por el Barcelona en los últimos años con David Villa, Luis Suárez y ahora Depay, el Atlético no habría contado con 15 y 21 goles, es decir con la Liga de 2014 y la de 2021.