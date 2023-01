¿Cuánto cobran los jugadores de la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos?

La Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos está superando todas las expectativas de éxito. Sus audiencias están batiendo todos los pronósticos y los patrocinadores -como Grefusa o Infojobs- también llenan los bolsillos de los promotores.

Una Kings League que ha sabido dar a su público lo que quiere. Partidos de fútbol 7 más dinámicos, con caras conocidas y normas propias que hacen que los encuentros tengan más picante. Goles que cuentan el doble, penaltis desde el centro del campo, expulsión de un rival…

Una de las preguntas que se hacen muchos aficionados es cuánto ganan los jugadores por disputar la Kings League. La respuesta la ha dado uno de los jugadores más carismáticos, Marc Pluvins en una entrevista en el canal de Youtube de Free Talks.

"Todos cobran lo mismo. Cada partido son 75 euros y si llegamos a cuartos de final, a partir de ahí son 100 euros por partido", decía Pluvins.

Una cifra irrisoria que llena de sorpresa a los seguidores de la Kings League. Muchos no entienden que con lo que genera la liga impulsada por Piqué y en la que hay presidentes que son creadores de contenido a los que les va muy bien o leyendas como Iker Casillas o el Kün Agüero, los participantes reciban una cantidad tan baja. Pluvins intenta justificar los bajos salarios:

"A mí me llegan a decir en un principio: ‘Oye, juega la Kings League gratis’ y la juego encantado. Dentro de diez años no voy a creer que en enero de 2023 cobré 75 euros por jugar un partido. Me acordaré de que le hice un caño al Kun Agüero o que le marqué un gol a José Juan. Los que estamos ahí no es por dinero, es más por experiencia vital".

El sueldo de los jugadores, entre los que se encuentran míticos jugadores que pasaron por La Liga, como Joan Capdevila, Sergio García, Ricardo López o Joan Verdú, no lo pagan los presidentes, sino que lo abona la propia liga.