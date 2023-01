Gareth Bale es un enamorado del golf. Una de las grandes pasiones de su vida. El galés, que el pasado 9 de enero anunció su retirada como futbolista tras 18 temporadas como profesional —nueve de ellas en el Real Madrid, con una cesión al Tottenham entre medias—, acaba de anunciar que en los próximos días va a competir en su primer torneo profesional de golf.

Se trata del AT&T Pebble Beach Pro-Am (California, EEUU), que forma parte del PGA Tour y que se disputará la próxima semana, entre los días 30 de enero y 5 de febrero. Bale, que ha finalizado su carrera como futbolista en las filas del Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, jugará el miércoles 1 de febrero el Pro-Am, un evento por golpes donde participan grupos de un profesional y tres amateurs —entre ellos el propio futbolista de Cardiff—.

Gareth Bale, de 33 años, siempre se ha dejado ver por los campos de golf durante su etapa en activo como futbolista. Pero no sólo eso, pues en marzo de 2020 abrió en su ciudad natal de Cardiff el local Par 59, un bar ambientado en la temática de este deporte. Además, en su casa de Gales tiene un campo de golf de tres hoyos, de par 3, inspirados en los que hay en tres campos emblemáticos, entre ellos el Augusta National.

Ahora cumple un nuevo sueño con su participación en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, como ha confirmado en su cuenta de Instagram. "Encantado de anunciar que participaré en el AT&T Pebble Beach Pro-Am a principios del mes que viene. ¡Vamos!", escribe.

El pasado 10 de enero, un día después de que Bale anunciase su retirada, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se refirió a la carrera como futbolista de Bale y, de forma irónica, aseguró que ahora iba a tener la oportunidad de "convertirse en un fantástico jugador de golf".

Una cosa es que Bale participe en un torneo profesional y otra que el galés acabe convirtiéndose en jugador profesional. El director y fundador del portal especializado en golf, viajes y gastronomía Golf in one!, Basilio Rogado, tiene dudas al respecto, y así lo constata en declaraciones a Libertad Digital. "Tendría que pasar una serie de previas, que no son nada fáciles. He visto jugar a Bale y lo hace francamente bien, pero de ahí a ser profesional así como así", apunta Rogado, veterano periodista, gran aficionado al golf, que recuerda igualmente el caso del ucraniano Andrei Shevchenko, que en su día fracasó en su intento de ser golfista profesional.

Lo cierto es que la pasión de Bale por el deporte del golf le acarreó no pocos problemas durante su etapa como futbolista del Real Madrid. Especialmente tras el episodio ocurrido en noviembre de 2019, cuando el ya exjugador posó, entre risas, junto a sus compañeros de la selección de Gales con una bandera nacional en la que se leía "Wales, golf, Madrid. In that order" (Gales, golf, Madrid. En ese orden), dejando claras cuáles eran sus prioridades.