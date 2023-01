Nuevo lío en el vestuario del PSG por la capitanía de Mbappé

Como era de esperar, el contrato galáctico que firmó Mbappé en mayo tenía sus cláusulas, y las consecuencias ya generan consecuencias en el vestuario del PSG. El crack de Bondy ha sido nombrado segundo capitán del equipo, relegando a Presnel Kimpembe al tercer escalón. Todo ello sin que el club haya informado previamente al defensa, que ha decidido hablar en redes sociales.

El defensa francés rompió su silencio para responder a las "informaciones falsas" que la prensa había publicado sobre lo acontecido en el último partido del PSG en la Copa de Francia.

"En las últimas horas, he oído y leído muchas cosas sobre mí. Me gustaría dejar las cosas claras para que no se siga difundiendo información falsa. No se me ha informado de esta decisión (sobre la capitanía), es totalmente falso... Dicho esto, siempre respetaré las decisiones del club".