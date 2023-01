Puede ser el último baile de Dani Güiza... o no. A sus 42 años —cumplirá los 43 el próximo 17 de agosto—, el delantero jerezano podría estar en los estertores de su carrera, aunque de momento se niega a colgar las botas.

En el fútbol lo ha sido todo: internacional absoluto y campeón de Europa con la selección española en 2008. Aquel año fue el último en que un jugador de nuestro país conquistó el Trofeo Pichichi de la Liga española. Desde entonces, el premio ha sido para Diego Forlán, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y Karim Benzema. A día de hoy, quince años después, Güiza tiene el honor de ser el último pichichi español.

Ahora aterriza Dani en el CD Rota, el club más modesto de la Tercera RFEF —la quinta división del fútbol español—. Tiene calidad de sobra, pero lógicamente su físico ya no es el mismo. Tras su marcha del Getafe en 2013, Güiza ha ido dando tumbos por el mundo: el Johor Darul Takzim de Malasia y el Cerro Porteño de Paraguay para luego volver a España en 2015, militando en las filas del Cádiz CF y del Atlético Sanluqueño, su último club antes de recalar en el CD Rota.

El jerezano fue presentado con el club roteño la semana pasada y ya ha podido debutar en su nuevo equipo, jugando medio tiempo en la derrota frente al Cartaya. ¿Y qué tal lo hizo? Anselmo Rodríguez, presidente de la entidad gaditana, da algunas claves en una entrevista a Libertad Digital. "El que tuvo, retuvo. A él no le hace falta correr. Da tres pases en condiciones y vuelve loca a media defensa. Es digno de ver porque es un prodigio del fútbol", asegura.

Güiza ha firmado con el CD Rota hasta final de temporada, pero quién sabe si puede seguir la próxima campaña en el equipo. "Ha entrado muy bien con los compañeros. Es un hombre bastante apañao, que hace grupo. Si por mí fuera y si él se mantiene igual, no me importaría que siguiera aquí. Dani es un fenómeno: ayuda a todo el mundo, no sólo con el sistema deportivo, sino por su sapiencia", destaca Rodríguez.

En contra de lo que se pueda pensar, Güiza no es el futbolista de mayor edad de la plantilla del CD Rota porque, como dice su presidente, "tenemos aquí a David Orihuela, que tiene 42 años y es un poco mayor que Dani por unos meses. Tendrías que verlo jugar, corre más que los niños de 17 años", dice en referencia Orihuela.

Libertad Digital intentó contactar con Dani Güiza, pero el que fuera delantero del Xerez, Mallorca, Cádiz y Getafe, entre otros equipos, de momento no quiere conceder entrevistas a los medios y sólo centrarse en el fútbol. "Está harto de que la gente sea tan... como es, vamos a dejarlo ahí. Lo pasó mal con el follón de Telecinco y del Sálvame. No voy a dar nombres de nadie, pero él está harto", relata Rodríguez a este periódico, que añade que Güiza vive actualmente en Sanlúcar de Barrameda, a unos pocos kilómetros de Rota. "No quiere polémicas ni problemas, sólo disfrutar del fútbol y de sus compañeros, y jugar y pasarlo bien", apunta.

Otro de los motivos por los que Güiza no da entrevistas es el haber sido objeto de burlas en las redes sociales acerca de su aspecto físico. "Él sólo quiere jugar. Lo ves en el campo y en los entrenamientos y es uno más, una eminencia. Ahora mismo aquí es el rey, un tío muy carismático. Se ha adaptado perfectamente, sin problemas de ninguna clase", insiste Rodríguez, que relata a LD que incluso algunos futbolistas "quieren venir a jugar aquí a Tercera RFEF, incluso bajándose el sueldo" para poder coincidir con Güiza y aprovechar que los pueda ver algún ojeador.

Respecto a los objetivos del club, Anselmo Rodríguez destaca que la única pretensión es "mantenernos en Tercera. No aspiramos a subir porque somos un club humilde. No podemos tener esos sueldos que tiene, por ejemplo, el Xerez. Queremos mantenernos y disfrutar del fútbol. Somos un equipo prácticamente familiar y Dani (Güiza) es uno más de la familia".