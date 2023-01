Xavi imita a Guardiola, menosprecia la Champions y avisa al Real Madrid

Xavi Hernández, como hace Pep Guardiola, elige las competiciones que son más importantes dependiendo de cómo estén ellos mismos en dicha competición. Como la Champions se le resiste últimamente al equipo azulgrana, la decisión tomada a la hora de elegir competición más importante es la Liga, que es donde, casualmente, el Barcelona es líder.

En la previa del partido de Liga entre el Girona y el Barcelona de este sábado a las 16:15 horas, Xavi ha valorado en rueda de prensa varios aspectos, entre ellos la importancia de la Liga: "Sí, a excepción de la eliminación de Champions, diría que sí estamos donde queremos. Bien situados en Liga y Copa. Con la Supercopa ganada, que nos da moral. Estamos en un momento que podemos hacer una gran temporada, pero no hay que bajar la guardia. Estamos en una situación muy buena en comparación a cómo estábamos el año pasado. Líderes en la competición más justa y en semifinales de Copa tras ganar la Supercopa. Estamos en un gran momento".

Sobre el posible enfrentamiento copero con el Real Madrid en semifinales, el técnico decidió centrarse en la Liga mandado eso sí un mensaje de tranquilidad a su eterno rival: "Me da igual. Ya lo veremos el lunes. No pensamos en la final todavía. Primero el sorteo".

Sobre el entorno barcelonista, Xavi reitera que es ganar o ganar mañana: "Que hay que ganar al Girona. Aquí se ganan vales de tranquilidad de dos o tres días. Esto es el Barça. Hasta mañana, cierta tranquilidad. No demasiada. Este es el entorno del Barça. Lo conozco muy bien. Si no ganamos mañana, será una hecatombe. A intentar disfrutar hasta mañana. A intentar ganarlo porque será un partido difícil. Míchel ha dicho que no tienen nada que perder y nosotros saldremos con presión porque queremos ganar LaLiga".