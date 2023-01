La caída en desgracia de Eric García: de titular de la selección al ostracismo en el Barça

¿Qué pasa con Eric García? El protagonismo del zaguero catalán en el Barcelona sigue en caída libre, y es que el central ha pasado de ser el ojo derecho de Luis Enrique en la selección y de Xavi en el Barça a no disputar ni un minuto en el Mundial y ser el último central en su club. Una caída libre que se debe a múltiples razones.

Antes que nada, cabe destacar que el de Martorell aterriza en Barcelona en el verano de 2021 para solucionar los graves problemas en la defensa azulgrana. El central, que estuvo apartado casi una temporada entera en el Manchester City por Pep Guardiola al no renovar con los ingleses, gozaba de la plena confianza de Luis Enrique en la selección española. El defensa nacido en 2001 era un habitual en las convocatorias y en los onces del asturiano, a pesar de no jugar en su club. Algo que indignaba a parte de la afición española.

Luis Enrique lo explicaba en las ruedas de prensa: "Eric no juega en el City por motivos extradeportivos". El jugador era el ojito derecho del exseleccionador y salía en defensa de él cada vez que éste era cuestionado por la prensa. Poco a poco, el jugador fue perdiendo protagonismo en España: pasó de ser titular en la Eurocopa de 2021 y en la Final Four de la Nations League a no disputar ni un solo minuto en el Mundial de Qatar.

Una situación que se ha replicado en el Barcelona. A pesar de su "gran salida de balón", sus carencias defensivas le han condenado tanto en la selección como en su club. Eric llegó a un Barça que hacía agua en defensa y que apenas contaba con jugadores de calidad: Piqué sufrió una grave lesión en la primera temporada de Eric, Araújo encadenaba los problemas físicos, y Ronald Koeman se vio obligado a recurrir a Óscar Mingueza e incluso a Frenkie De Jong como centrales improvisados.

Debacle europea y protagonista en el Bernabéu

La situación cambió este verano. Las palancas de Laporta permitieron que los azulgrana firmaran la contratación de Jules Koundé y Andreas Christensen. Además, Araujo ya era indiscutible en la defensa y Piqué había decidido jugar una temporada más. El buen rendimiento inmediato de Koundé y Christensen dejó en evidencia a Eric García, que quedó señalado en los dos pinchazos en Champions contra el Inter, y que le costaron al Barça la eliminación de la máxima competición continental.

El papel de Eric cambió por completo tras la debacle europea y la dura derrota en el Bernabéu ante el Madrid, en la que salió en la foto de los tres goles blancos e incluso cometió un penalti. El catalán sólo ha vuelto a ser titular en tres partidos. En Liga volvió a jugar el pasado fin de semana frente al Getafe (sustituyendo a Araújo al descanso) tras cuatro partidos consecutivos en el banquillo sin jugar, y sólo ha jugado los 90 minutos completos en dos ocasiones: en el partido contra el Intercity de los dieciseisavos de final de Copa del Rey y una victoria en octubre ante el Athletic en el Camp Nou.

A pesar de la retirada de Piqué, el central sigue siendo la última opción de Xavi para la zaga. Además, el relevo del seleccionador en el combinado nacional ya no le garantiza una llamada para el parón internacional de marzo. Luis de la Fuente no contará con Eric si sigue sin disputar los minutos necesarios en su club. Una caída en desgracia que veremos si el jugador puede solucionar.