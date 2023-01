La resurrección de Ceballos en el Madrid: cómo pasar de ser un descarte a ser titular

La etapa de Dani Ceballos en el Real Madrid parecía estar condenada a terminar el próximo 30 de junio, pero todo ha cambiado en estas últimas semanas. La lesión de Tchouaméni y las rotaciones de Ancelotti le han dado una segunda oportunidad al de Utrera, que ha sabido aprovechar a la perfección. El club entiende que si su rendimiento se mantiene al nivel mostrado desde la vuelta del Mundial, será inevitable ofrecerle una renovación, algo inviable hace unas semanas.

La situación del futbolista en el verano pasado era clara: el club le buscaba una salida en la Premier con equipos que estaban dispuestos a pagar un traspaso, pero el jugador, que quería regresar al Betis, se negó en todo momento. Los sevillanos no podían permitirse un traspaso, por lo que Ceballos decidió quedarse en el Madrid una temporada más y marcharse libre al finalizar su contrato en junio. La decisión del club fue una bofetada para el centrocampista, que vio disipada cualquier oportunidad de jugar el Mundial de Qatar.

Como era de esperar, Ceballos apenas contó para Ancelotti en la primera parte de la temporada. Además, una lesión en octubre le alejó de los terreno de juego hasta el parón de Qatar. Tchouaméni, Modric, Kroos, Camavinga y Valverde siempre estuvieron por delante del andaluz, pero tras el Mundial todo cambió. Los problemas físicos de Tchouaméni y el apretado calendario obligaron a Ancelotti a recurrir en Ceballos.

Ha participado en todos los encuentros desde la vuelta del Mundial menos en uno

Es significativo que el único partido en el que el de Utrera estuvo inedito fue en la única derrota del Real Madrid en Liga tras el parón (en Villarreal). Precisamente fue en La Cerámica donde el centrocampista destapó el tarro de las esencias y sacó a relucir el talento que le llevó a firmar por el club blanco en 2017. En los octavos de final de Copa del Rey, con 2-0 abajo, Ceballos revolucionó el partido con su entrada al campo: asistió a Vinicius nada más entrar y marcó el definitivo 3-2 que certificaba la remontada de los merengues.

💥¡¡REMONTADA HEROICA!! ⚽️Dani Ceballos completa unos minutos brillantes del Real Madrid en la que el centrocampista ha sido uno de los grandes artífices de la remontada#LaCopaRTVE #CopaDelRey https://t.co/EVj9om70AY pic.twitter.com/I95w9suKUO — RTVE Deportes (@deportes_rtve) January 19, 2023

Ancelotti se deshizo en elogios hacia él en rueda de prensa y le premió con la titularidad en Bilbao. Ceballos demostró que lo suyo no fue cosa de un día y jugó 85 minutos en los que fue de los más destacados de su equipo en la sólida victoria en San Mamés (0-2). En el derbi de Copa no fue titular, pero entró en la primera parte tras la lesión de Ferland Mendy. Protagonizó la jugada más polémica de la eliminatoria: una falta que Soto Grande no consideró merecedora de segunda amarilla, pero su partido volvió a ser de notable alto.

Decidido a quedarse en el Madrid y opción real para de la Fuente

Sus buenas actuaciones no han pasado desapercibidas para el seleccionador nacional. Luis de la Fuente presenció los encuentros del Madrid ante el Athletic y el Atlético, y no pierde de vista al centrocampista español. Cabe destacar que, a pesar de llevar muchos años en la élite, Ceballos solo tiene 26 años y tiene mucha carrera por delante. Su explosión prematura en el Betis y en las categorías inferiores de la selección sobreexcitaron a la prensa, pero, una vez se ha alejado el foco del jugador, su fútbol ha vuelto a florecer. Ceballos tiene decidido quedarse en el Madrid si el club lo desea, y en enero ha rechazado ofertas del extranjero para seguir peleando por la titularidad en el Real.