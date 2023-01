El recurso que puede dejar en libertad a Dani Alves, su ADN y la denuncia de su mujer

Dani Alves cumple los primeros diez días en la prisión de Brians 2. El brasileño le ha pedido a su nuevo abogado, el penalista Cristóbal Martell, que haga lo posible por sacarle cuanto antes de la cárcel y este lunes 30 de enero es un día clave para ello, ya que presentarán el recurso para solicitar la libertad provisional.

Más que en los hechos en sí, el recurso se centrará en intentar convencer a los tres magistrados de la Audiencia Provincial que no hay riesgo de fuga con las medidas que proponen: retirada de pasaporte, pulsera telemática e incluso que Dani se presente diariamente en los juzgados.

Un recurso en el que Martell admite que en el baño de la discoteca Sutton existieron relaciones sexuales entre Alves y la joven denunciante, pero que estas fueron consentidas y que las contradicciones en las tres versiones que dio Dani fueron para evitar reconocer que había sido infiel a su mujer.

Una vez que el juzgado número 15 de Barcelona reciba el recurso, se lo entregará a la abogada de la víctima y a la fiscal que tendrán cinco días para presentar alegaciones.

En este recurso Dani Alves se juega mucho. Hay que tener en cuenta que hasta que se celebre la vista en el caso de que finalmente haya juicio pueden pasar entre un año y un año y medio, tiempo que el brasileño debería estar en prisión si su recurso no es aprobado.

Mientras la triple declaración de Dani Alves y sus constantes contradicciones acorralan al brasileño, el testimonio de la victima siempre se mantuvo firme y sólida en su versión de los hechos, brindando una declaración sin fisuras. Además, las huellas de ADN recogidas durante la investigación, siendo un total de siete según adelantó el diario 20 Minutos, corroboran su versión. Otro palo jurídico importante para un Dani Alves que comparte celda con Coutinho -en su día fue guardaespaldas de Ronaldinho y portero de algunas salas de fiesta en Barcelona- y que ante otros presos, según apunta la Vanguardia, asegura que no teme nada:

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada".