No es oro todo lo que reluce. La séptima temporada de Pep Guardiola en el Manchester City está siendo de las más complicadas desde que aterrizó en Inglaterra, y es que la precipitada salida de Joao Cancelo ha hecho saltar las alarmas en el Etihad. Los citizens están a ocho puntos del intratable Arsenal, líder destacado de la Premier, y el desgaste que hay en la relación entre el técnico y los jugadores es una evidencia.

El anuncio ayer de la salida de uno de los mejores laterales del mundo es, sin duda, uno de los fichajes importantes de este invierno. Joao Cancelo, que puede jugar tanto de lateral diestro como zurdo, se ha marchado cedido al Bayern de Múnich con una opción de compra no obligatoria de 70 millones de euros. El portugués estaba empezando a contar menos para el catalán tras la irrupción del joven canterano Rico Lewis.

La suplencia del luso en el último partido de F.A. Cup ante el Arsenal precipitó los acontecimientos. Cancelo no entendió la decisión del entrenador, y así se lo transmitió al cuerpo técnico. Una actitud que no gustó a Pep Guardiola: el catalán considera que no hay nadie imprescindible en el vestuario, y le invitó a irse. La salida del defensa ha dejado estupefactos a propios y extraños. El año pasado fue uno de los mejores jugadores del equipo y, probablemente, el mejor lateral de Europa: seis meses después se marcha en una cesión gratuita: los alemanes simplemente pagarán el semestre de sueldo del jugador.

Conflictos en el pasado: ¿puede suceder con Haaland?

No es la primera vez que hay conflictos internos en los vestuarios por los que ha pasado Guardiola. El técnico que lo ganó todo en el Barcelona, y maravilló al mundo con su fútbol, terminó marchándose del club de su vida tras una última temporada repleta de tensiones: "Si continúo aquí nos acabaremos haciendo daño", dijo el de Santpedor en la rueda de prensa de despedida.

Bien sabidos son los casos de Samuel Eto’o y Zlatan Ibrahimovic. Dos delanteros muy temperamentales que apenas duraron un año bajo las órdenes del español, y que propiciaron muchos enfrentamientos. La directiva del City es consciente de ello: Txiki Begiristain, director deportivo del Mánchester, no olvida lo sucedido en 2009 y 2010 con esos jugadores, y teme que una situación similar pueda producirse con Erling Haaland.

El ariete escandinavo está pulverizando todos los registros goleadores de la Premier: lleva 25 goles en 19 partidos y, salvo lesión o imprevisto, superará el récord de goles en una temporada. El "ciborg noruego" está jugando a un nivel estratosférico, pero eso no ha evitado que ya haya habido roces con su entrenador. El ex del Dortmund todavía no ha digerido algunos automatismos del fútbol del City y eso es innegociable para Pep, por mucho que marque goles. Recuérdese el caso de Eto’o en 2009, cuando fue el delantero titular del Barça del triplete marcando en los partidos más importantes del año, incluida la final de la Champions en Roma.

Guardiola no está contento con la actitud de sus jugadores este año. En una rueda de prensa posterior a una importante victoria ante el Tottenham hace diez días, el técnico aseguró que sus jugadores no tenían energía y pasión como las tienen los futbolistas del Arsenal. ¿Barriga llena? En Barcelona saben de lo que habla Guardiola: "No hay nada, no hay energía, no hay pasión. Cuatro Premiers en cinco años. Hay algo dentro que no tenemos."

"LA RAZÓN DE LOS CAMBIOS FUE QUE PERDÍAMOS 0-2" Guardiola explicó los motivos de la remontada de Manchester City vs. Tottenham y habló de la temporada de su equipo en la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/Re5h4xJdB3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2023

Guardiola renovó hace unas semanas hasta 2025, puesto que en la cúpula del City están encantados con él: Ferran Soriano y Txiki consideran que la ansiada Champions es cuestión de tiempo y esperan que, con el fichaje de Haaland, este año se pueda conseguir. Eso sí, el problema con Cancelo y la sensación de falta de energía que hay en ciertos jugadores preocupa en un club que quiere mantener el rumbo pese a las turbulencias.