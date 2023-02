Los bombazos de la Premier League y los principales fichajes de La Liga en el mercado invernal

La Premier League ha tirado la puerta abajo en este mercado de invierno. Movimientos de todos los colores con un denominador común: el dinero. La liga inglesa ha invertido más de 700 millones en fichajes. Una auténtica locura que contrasta con los 24 millones que se han gastado los equipos de La Liga.

Si hay un equipo que ha agitado especialmente este mercado de invierno ha sido el Chelsea. La guinda al pastel ha sido el fichaje de Enzo Fernández tras pagar 121 millones al Benfica. En total, el equipo londinense se ha gastado, ojo al dato, 330 millones en fichajes. Además de los 121 de Enzo, ha invertido 70 en Mudryk, 38 en Badiashile, 35 en Madueke , 30 en Malo Gusto, 13 en Andrey Santos, 12 en Datro Fofana y 11 en la cesión de Joao Félix.

El Arsenal, actual líder de la Premier, se ha reforzado mucho y bien con las incorporaciones de Trossard -llegó desde el Brighton por 23 millones tras enfrentarse con su entrenador, Roberto De Zerbi,- Kiwior -el central polaco que llegó del Spezia italiano por 25 millones- y Jorginho -que cruzó la acera en Londres para cambiar Chelsea por los Gunners por 13 millones-.

Otro equipo londinense, el Tottenham, cerró el fichaje de uno de los laterales derechos más cotizados del mercado. Los de Conte se hicieron con los servicios de Pedro Porro que llega del Sporting luso como cedido con opción de compra obligatoria al finalizar la presente temporada por 45 millones de euros.

El Manchester City, por su parte, se hizo con los servicios de la perla argentina de tan solo 20 años Máximo Perrone. 11 millones pagaron los de Pep Guardiola por el pivote de Vélez. Un City que completó uno de los movimientos más extraños. La sorprendente salida del lateral luso Joao Cancelo, que tras enfrentarse con Pep, fue cedido al Bayer Múnich con una opción de compra de 70 millones de euros.

Del Bayern llegó a la Premier, más concretamente al Manchester United como cedido hasta final de temporada, el mediocentro austriaco Marcel Sabitzer. La lesión de Eriksen, estará de baja hasta mayo por un problema de tobillo, hizo que los Red Devils, que también han fichado en este mercado de invierno al gigantón holandés Wout Weghorst, se movieran con celeridad en el último día de mercado.

Fichajes en La Liga

En España, los principales movimientos los han realizado los equipos que están más apurados en la clasificación. En la zona noble no se han producido apenas fichajes.

El Real Madrid, al que le ofrecieron a Vlahovic -delantero de la Juventus- y pudo repescar a Fran García para reforzar el carril zurdo de la defensa, cerró el mercado invernal sin entradas ni salidas. Los merengues, sin embargo, ataron el fichaje de Endrick, una de las mayores perlas brasileñas, que costó unos 60 millones de euros y se incorporará en julio de 2024 cuando cumpla la mayoría de edad y se garantizaron el regreso, como apuntamos hace días, de Fran García.

El F.C. Barcelona, que pujó hasta última hora para llevarse al marroquí Amrabat y al lateral derecho mexicano Julián Araujo, tuvo que gastar todos sus esfuerzos en solucionar el caso Gavi – este martes se terminaba el plazo que tenían los azulgranas para poder inscribir con ficha del primer equipo al andaluz y entrara en vigor su nuevo contrato con su correspondiente cláusula de rescisión de 1000 millones de euros-. No hubo entradas en Can Barça, pero si salidas. Bellerín se marcha al Sporting de Portugal y Depay lo hizo al Atlético de Madrid.

Un Atlético, que tras la salida de Felipe al Nottingham Forest -el conjunto inglés también se hizo con los servicios de Keylor Navas-, decidió reforzar el lateral derecho con la llegada, como cedido, del inglés del Tottenham Matt Doherty.

El Sevilla, acuciado por su mala posición clasificatoria, cerró las llegadas del central francés Loïc Badé (Rennes) y del centrocampista Pape Gueye (Olympique de Marsella), y los regresos de Lucas Ocampos desde el Ajax y de Bryan Gil desde el Tottenham.

El Cádiz quiere luchar por la permanencia y para ello le han traído varios refuerzos a Sergio González: Gonzalo Escalante -centrocampista que llega de la Lazio-, Roger Martí -delantero del Elche-, Jorge Meré -central de la cantera del Sporting que llega del América de Mexico-, Sergi Guardiola -delantero que llega cedido por el Real Valladolid- y Chris Ramos -el extremo, que era la estrella del Lugo, llega traspasado por 2 millones de euros-.

Otro de los equipos de la zona baja de la tabla que más y mejor se han reforzado ha sido el Real Valladolid. El equipo que preside Ronaldo Nazario reaccionó como la situación requería y completó cinco fichajes: Machís -extremo ex del Granada que llega libre desde Juárez-, Cyle Larín -un auténtico tanque, máximo goleador de la selección de Canadá, que llega a Pucela cedido con opción de compra desde el Brujas-, Selim Amallah -centrocampista internacional con Marruecos que llega traspasado por 1 millón de euros del Standard de Lieja belga-, Jovane Cabral -extremo caboverdiano cedido desde el Sporting de Portugal y cuyo fichaje aún debe validar la FIFA, al no estar claro si entró a tiempo o no toda la documentación - Martin Hongla -pivote camerunés que llega cedido del Hellas Verona italiano-. La única mala noticia para la fiel afición del Pucela en este mercado de invierno es la perdida de su gran ídolo, el israelí Shon Weissman, que se marcha cedido al Granada con opción de compra obligatoria de 3,5 millones en caso de ascenso.

Otros equipos de la zona caliente de la clasificación que también se han reforzado han sido el Getafe, con la vuelta del centrocampista creativo Gonzalo Villar o el Espanyol que ha conseguido incorporar a Denis Suárez, rescindió contrato con el Celta y será perico hasta final de temporada, al central mexicano César Montes, el lateral francés Ronaël Pierre-Gabriel, el centrocampista internacional Sub-21 José Gragera y el portero Pacheco. Un repóker de fichajes más que interesante para subir el nivel del equipo que entrena Diego Martínez y que no debería tener problemas para alcanzar el objetivo de la salvación.

De los equipos de abajo que peor se han reforzado son Celta y Valencia -directamente no lo ha hecho-. En Vigo, con la salida de Denis Suárez, se liberó espacio salarial para traer el ansiado extremo izquierdo con desborde y gol que tanto ansiaba el entrenador, Carlos Carvalhal. Sin embargo, en un único movimiento de mercado surrealista, los olívicos incorporaron a Haris Seferovic, delantero centro de un perfil muy similar al de Paciencia y Larsen -dos delanteros que ya tiene el Celta en su plantilla-, y que a sus 30 años viene de ser suplente en el Galatasaray turco. El internacional suizo llega cedido hasta final de temporada por el Benfica. Un único fichaje que no cubre las deficiencias del plantel y que es difícilmente comprensible. En Vigo andan indignados y con razón.

Capítulo aparte merece el Valencia de Peter Lim. El conjunto che es un auténtico polvorín. Se marchó Gattuso, no llegaron los fichajes necesarios y encima se destapó que la plantilla cobra en pagarés. Aguas turbias bajan por la capital del Turia.

Otros fichajes

El Betis, que traspasó al lateral zurdo Alex Moreno al Aston Villa, fichó al brasileño Abner Vinícius como sustituto. Un conjunto verdiblanco que se hizo sobre la bocina con la cesión hasta el final de esta campaña del canario Ayoze Pérez, que llega del Leicester.

En el Villarreal destacan las salidas del portero Gerónimo Rulli al Ajax, y la cesión hasta final de temporada del delantero neerlandés Arnaut Danjuma. También se ha marchado, cedido al Mallorca, el talentoso centrocampista Manu Morlanes. Un Mallorca que también ha fichado al joven colombiano Dani Luna, procedente del Deportivo Cali.

El Elche intentará la machada de la salvación -tiene 6 puntos y está a 14 de los puestos que dan derecho a seguir en Primera- con cuatro caras nuevas en este mercado de invierno: el lateral zurdo argentino Lautaro Blanco -cedido por Rosario Central-, el central Lisandro Magallán -llega libre desde el Ajax-, el lateral diestro Carmona -cedido por el Sevilla- y el centrocampista Randy Nteka -cedido por el Rayo-.

Por su parte el Rayo Vallecano se hizo con los servicios de Raúl de Tomás, que llegó por 11 millones de euros (8 fijos más 3 en variables) desde el Espanyol y consiguió retener a última hora a Pathé Ciss, cuando su traspaso al Olympique de Lyon estaba encarrilado, el presidente Martín Presa lo echó abajo.