Máxima tensión en Valencia entre un periodista y la presidenta: "Dedíquense a la petanca"

Joder, sí que está la cosa tensa en Valencia. Pregunta de un periodista: "La afición ya no los cree, no les quiere en Mestalla. ¿Por qué quieren continuar? ¡Vendan! Váyanse. Si no saben dirigir un club, dedíquense a la petanca"

📽️@DAZN_ES pic.twitter.com/8Oee8Nolya