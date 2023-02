Sandro Rosell: "Entendí por qué te dan en la cárcel preservativos y vaselina"

Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, estuvo 645 días en la cárcel en prisión preventiva por un delito del que fue, finalmente, absuelto posteriormente. El exmandatario culé se sentó con Risto Mejide en el programa televisivo, ‘Viajando con Chester’, y habló de su experiencia tras las rejas de la prisión.

"La cárcel es gris y un poco rancia, pero a la vez descubres mucha humanidad, es un contraste constante de emociones, de colores, de tristezas, de risas incluso. Yo siempre he intentado ser muy cerebral, yo no recordaba haber llorado en toda mi vida y allí lloré varias veces y a moco tendido, después me encontraba mejor", comentó Rosell.

Además, Sandro también habló de las amenazas y de los momentos de tensión vividos en la cárcel: "Aquellos días te acojonas. Uno le clavó un palo astillado a otro porque le debía una Coca-Cola. En Barcelona me hice muy amigo de un jefe gitano que era muy del Barça. Entonces, ahí el que me amenazó fue un gitano. El jefe le dijo cuatro cosas y se paró todo".

Por otro lado, destacan las palabras de Rosell sobre un tema de sobra conocido en los ámbitos carcelarios y que tiene que ver con las relaciones sexuales y violaciones dentro de las prisiones.

Cuando ingresas en la cárcel te dan un paquete de preservativos y vaselina. ¿El motivo? Blanco, y en botella! Hay necesidades a las que un ser humano no puede renunciar ni entre rejas. #ChesterRosell #ViajandoConChester pic.twitter.com/lE3D1YmPf8 — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 31, 2023

"Cuando tú ingresas en prisión cuentas que te dan un paquete de condones y vaselina. Tú te preguntaste... ¿para qué? Descubriste para qué", le preguntó Risto. "Sí. Hay mucha relación homosexual en la cárcel, pero incluso de gente que no es homosexual", sentenció Rosell.