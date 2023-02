Marco Asensio está yendo claramente de menos a más esta temporada. Tras un inicio bastante flojo, el balear empieza a dejar bastantes muestras de la calidad que atesora y hace un par de semanas, en el partido de octavos de final de la Copa del Rey, fue clave en la remontada del Real Madrid contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica (2-3), especialmente al asistir a Dani Ceballos en el gol que certificó la victoria frente al submarino amarillo.

El mallorquín, que ha jugado 793 minutos en 24 partidos (seis de ellos como titular) esta campaña entre todas las competiciones, ha marcado tres goles —entre ellos el que rubricó el triunfo de los blancos contra el Leipzig en el Santiago Bernabéu (2-0)— y ha dado cinco asistencias. Junto a Rodrygo, ha pasado a convertirse en uno de los principales recambios para el técnico Carlo Ancelotti, que tiene a su guardia pretoriana fijas más una serie de futbolistas llamados a tener minutos importantes esta campaña. Y entre ellos está el balear, que se está convirtiendo en poco menos que intocable.

Asensio termina contrato con el Madrid el próximo 30 de junio y desde hace un mes es libre para negociar con cualquier club. Hace unos meses, en pleno inicio de temporada y durante una concentración con la selección española, el balear, de 27 años, dejó un mar de dudas sobre su futuro al ser preguntado sobre si iba a renovar o no con el Real Madrid. "Ojalá se pueda dar (la renovación)", apuntó el futbolista en una entrevista a la Cadena COPE. "Veremos qué pasa, nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar".

Pero lo que irritó a los aficionados madridistas fue cuando le preguntaron por el presunto interés del Barcelona porque, en vez de dar carpetazo al asunto, no cerró las puertas a los culés. "Ni lo he pensado (jugar en el Barcelona), ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé", apuntó el mallorquín, cuyo representante es el portugués Jorge Mendes.

En el caso de Asensio llovía sobre mojado porque, cuatro años atrás (noviembre de 2018), se sacudió de encima cualquier responsabilidad al asegurar que no era él quien tenía que "tirar del carro en el Madrid" porque había "jugadores más experimentados que deben hacerlo".

Lo cierto es que tanto la directiva madridista, con Florentino Pérez a la cabeza, como el cuerpo técnico están observando un importante cambio de actitud de Asensio de un tiempo a esta parte: si hace unos meses parecía estar en la rampa de salida, e incluso más fuera que dentro, ahora mismo la intención de la entidad es que siga vistiendo la camiseta blanca algunas temporadas más.

El interés del PSG

Buena muestra de ello es la última oferta que el Real Madrid ha rechazado por el balear. Según publican varios medios, el París Saint-Germain tanteó a Asensio el pasado fin de semana, a pocos días del cierre del mercado de invierno, para tratar de hacerse con sus servicios: estaba dispuesto a pagar entre 15 y 20 millones de euros por el traspaso, más una prima de fichaje de 20 millones para el jugador, y un sueldo de 12 millones netos por temporada, que es casi el doble de lo que Asensio percibe actualmente en el Madrid (unos 7 millones netos).

El Madrid rechazó la propuesta, aún siendo consciente de que el jugador puede irse en verano sin que entre un solo euro en las arcas del club. Sin embargo, en las oficinas de Valdebebas existe el convencimiento absoluto de que finalmente llegará a un acuerdo con el jugador sabiendo que su deseo es continuar en el Bernabéu.

Una de las alternativas a Asensio que manejaba al PSG era Hakim Ziyech. Al ver que la operación por el balear estaba realmente complicado, el club galo se lanzó a por el delantero marroquí del Chelsea. La operación estaba bastante avanzada, a falta simplemente de la burocracia, pero los papeles no llegaron a tiempo en una burda treta de la entidad londinense, que envió mal a propósito la documentación para que Ziyech no recalara en la Ligue 1. El magrebí se queda en Londres y Asensio en Madrid. Y el PSG, compuesto y sin ninguna de sus dos novias...