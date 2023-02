No lo necesita o si lo necesita no lo considera una prioridad. Así actúa el Real Madrid en el mercado de invierno de los últimos años desde que en 2011 fichó a Adebayor porque necesitaba sí o sí un recambio para la delantera. A partir de ahí, fichajes de futuro que no contaron o refuerzos para el Real Madrid Castilla que luego sí llegaron al primer equipo, pero lo que está claro es que el conjunto de Florentino Pérez ahorra en enero.

El último jugador fichado en enero fue Reinier, procedente del Borussia Dortmund y que llegó en invierno para irse fogueando, no para jugar en el Real Madrid. Acabó en el Girona y no parece que tenga demasiadas opciones de volver para jugar en el primer equipo blanco. Brahim Díaz sí jugó más con los ‘mayores’ cuando llegó en 2019, pero tampoco fue un gran fichaje procedente del Manchester City. Está en el Milan actualmente.

El caso de Odegaard en 2015 fue curioso también. Llegó para jugar en el Castilla y después pareció difuminarse hasta desaparecer. Ni mucho menos. En la Real Sociedad estuvo de 10 y en el Arsenal está brillando como una estrella internacional. Está muy cerca de ganar la Premier con los gunners y muchos estarían dispuestos a recuperarlo sin dudas. Con Martin llegó Lucas Silva, procedente del Cruceiro por 15 millones. Pasó sin pena ni gloria por el club y muchos ni se acuerdan de su fichaje.

En 2012 llegó Casemiro, aunque al principio estuvo en el Castilla para después jugar con el primer equipo, marcharse cedido al Oporto y volver como una estrella para liderar el medio del conjunto de Zidane. En 2011 llegó Adebayor. En 2009 llegó Lass, que sí tuvo un papel importante en el Real Madrid, sin embargo, el mal estado del conjunto blanco por aquella época le hizo destacar poco o nada. Lo mismo pasó con Huntelaar o Dani Parejo. Hay que irse ya a 2006 para encontrar a Gonzalo Higuaín y Marcelo, que sí fueron importantes inversiones del Real Madrid buscando asegurarse un futuro mejor en delantera y defensa.

Lo que está claro es que el Real Madrid, en comparación con otras potencias españolas, inglesas, italianas o alemanas, ha sido el más rico del cementerio, como se suele decir coloquialmente. Y no ha tenido demasiados problemas con eso ya que ha ganado todo lo que se podía ganar sin ese tipo de refuerzos. Ahora bien, cada año se plantea un dilema y este año por ejemplo se estuvo cerca de repescar a Fran García del Rayo para el lateral izquierdo. También sonó Vlahovic como recambio de Benzema.