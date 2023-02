La amenaza de Guardiola al Manchester City: "Si me mentís..."

Los problemas se le empiezan a acumular al Manchester City. Tras conocer la denuncia por fraude financiero de la Premier League, desde Inglaterra apuntan a que Pep Guardiola saldrá del club si hay sanción deportiva importante: es probable que los campeones sean descendidos de categoría una vez termine la evaluación de la comisión independiente.

En mayo de 2022, al ser preguntado por las acusaciones de varios clubes de la Premier sobre las trampas financieras que había cometido el City, Guardiola fue tajante: "Defiendo al club y a la directiva porque trabajo con ellos. Cuando los acusan de algo, les pregunto que me cuenten sobre el caso. Entonces me lo explican y yo les creo". Eso sí, el catalán avisó: "Si me estáis mintiendo, me iré y ya no seré más vuestro amigo".

Una amenaza que cobra fuerza estos días. El ex entrenador del Barcelona renovó con el conjunto inglés en noviembre hasta 2025, confiando en la palabra de la directiva: Ferran Soriano, Jorge Chumillas y compañía. El club se ha mostrado sorprendido con las acusaciones de la Premier League y no se pronunciará más hasta que la comisión independiente delibere y se tomen decisiones.

Cuesta creer que no vaya a haber una sanción ejemplar. Todavía no han salido a la luz todos los detalles de la investigación que acusa al City de infringir hasta en cien ocasiones las reglas económicas del campeonato, pero las filtraciones de Football Leaks hace unos meses ofrecen una idea de ello.

El patrocinio de Etihad Airlines, valorado en 71 millones de euros, no es más que una suma aportada al equipo de Mánchester por parte del propietario del City Football Group, es decir, Abu Dabi. Football Leaks también apuntó a que Roberto Mancini, técnico entre 2009 y 2013 y que conquistó la Premier de 2011, habría recibido la mayor parte de su sueldo a través de un contrato ficticio a través de una asesoría. La investigación de la Premier abarca nueve años: de 2009 a 2018.