Vinicius señala a los culpables de la situación que le está tocando sufrir

Vinícius lo está pasando mal. Cuenta su entorno y algunos de sus compañeros que el atacante del Real Madrid empieza a mostrar, dentro de la felicidad que siempre le acompaña, un hartazgo ante la situación que le está tocando vivir desde hace ya mucho tiempo en España y en la liga española. Otra jornada más, Vinicius fue protagonista por los ataques que le toca sufrir. Como ha pasado en otros estadios, recibió patadas, burlas y hasta insultos racistas desde la grada. Es el objetivo número para futbolistas rivales y para el aficionado local. Y Vinicius no lo entiende. Es consciente de que es un futbolista que por sus características va a recibir más faltas que otros, pero no alcanza a comprender esta animadversión y odio que destila en prácticamente cada estadio donde juega con el Real Madrid en España. Y no solo es Vinicius, su entorno, su familia, está igual de preocupada y algunos están empezando a cansarse.

Para ellos hay varios responsables a los que señalan de manera privada, aunque Vinícius, harto de que no se haga nada, empieza también a hacerlo de forma pública. Se pudo comprobar tras los partidos ante el Valladolid y Mallorca. Después del encuentro en Pucela, donde recibió insultos racistas, Vinícius publicó un tuit donde culpaba directamente a LaLiga, el organismo que preside Javier Tebas, de lo que estaba sucediendo. "Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada... Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Real Madrid. Al final es MI culpa". Era un mensaje duro para la imagen de la Liga en el extranjero. Lo hacía una estrella del Real Madrid, de la selección brasileña y les acusaba de no hacer nada ante el racismo.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

El siguiente mensaje público de Vinicius llegó tras el partido en Mallorca de este pasado fin de semana. Fue ante los periodistas. Cuando le preguntaron por "otro partido duro", señaló a otro de los culpables de su hartazgo: "pregúntale al árbitro", respondió. Para Vinicius y su entorno, hay dos culpables de todo lo que le está pasando. Dentro del terreno de juego, los árbitros, responsables de no cortar con tarjetas amarillas las continuas faltas que recibe. Vinicius es el futbolista que más falta recibe de toda Europa y el segundo de La Liga es Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano, quien ha recibido 27 faltas menos. Ante el Mallorca, Vinicius recibió 10 faltas y Amath, en el minuto 71, fue el primer futbolista en recibir una cartulina amarilla. El Mallorca, ante el F. C Barcelona hizo 9 faltas... ¡en todo el partido! Vinicius y su entorno consideran que esto es constante, que pasa muy a menudo y que no hay solución porque Vinicius está intentando protestar menos, pero aun así la actitud de los árbitros no cambia. Siguen sin sacar amarillas y él, en cambio, a la mínima recibe esa tarjeta amarilla.

Vinicius no está contento con lo que sucede en el terreno de juego, pero tampoco con lo que pasa en las gradas o incluso en un puente de Valdebebas donde se colgó un muñeco ahorcado con su camiseta. Culpan a La Liga y a todas las instituciones que tienen la obligación de castigar a las personas que cometen delitos racistas y de odios. Consideran que los comunicados de LaLiga no son suficientes y que las denuncias de LaLiga siempre caen en saco roto. La Fiscalia archivó la causa en Madrid por los insultos recibidos en el Wanda Metropolitano y pasó exactamente lo mismo con la Fiscalía de Mallorca hace unos meses al considerar, en ambos casos, a pesar de que los canticos son "desagradables", "inapropiados" e "irrespetuosos", entienden que se realizan en un escenario de "máxima rivalidad". Vinicius y su entorno no entienden cómo puede pasar algo así y esperan que haya un giro de 180 grados y lleguen medidas duras. Esperan que haya arrestos por la pancarta de Valdebebas y que haya culpables y sanciones por lo sucedido en Valladolid.

Tampoco entienden, el futbolista y su entorno, el tratamiento de los medios de comunicación buscando crear más polémica con algunas entrevistas a futbolistas rivales y debatiendo sobre su posible culpabilidad, alejando el foco de los que realmente provocan este ambiente en cada partido que disputa como visitante. Eso sí, recalcan que esto solo pasa, casualmente, cuando juega en La Liga española y no en la Champions League o con la selección brasileña.