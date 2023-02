Pep Guardiola ha vuelto a protagonizar una de esas ruedas de prensa que se recuerdan. El técnico del Manchester City ha explotado en su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras conocerse las acusaciones de la Premier League de haber roto hasta cien veces las reglas financieras de la competición durante nueve años. El catalán ha deslizado que hay una persecución de la UEFA y de la Premier hacia su club, y ha nombrado a los nueves clubes que han participado en la denuncia.

El tema del día, como no podía ser de otra manera, ha sido el "City-Gate", y al ser preguntado por las acusaciones, el catalán ha querido corregir al periodista nada más empezar la rueda de prensa: "Ya nos han condenado. Lo que ha pasado esta semana es lo mismo que pasó con la UEFA. Nos condenaron, recurrimos y demostramos que éramos inocentes. ¿Por qué debería pensar en un resultado distinto si es lo mismo?".

"Seremos inocentes"

El español ha asegurado que está "plenamente convencido de que serán inocentes", tal y como pasó con la UEFA en 2020, pero desliza que hay una persecución de los principales organismos del fútbol europeo: "¿Qué pasará después?, ¿pararán entonces? Desde que Abu Dabi se hizo cargo del club ha sido así".

Además, Guardiola no se ha mordido la lengua y ha señalado a los nueve clubes que en su día pidieron la expulsión de su club para poder jugar la Champions: "Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, United, Liverpool y Chelsea quisieron posición que nosotros nos habíamos ganado en el campo. ¿Quién pagará por el daño que se nos está haciendo cuando se nos declare inocentes?". Asimismo, el de Sampedor ha citado una frase de Julio César para describir lo sucedido respecto a los equipos denunciantes: "No hay amigos ni enemigos, sólo intereses".

"No me muevo de esta silla"

Otro de los asuntos que más interés ha suscitado desde el lunes ha sido la continuidad de Guardiola como técnico del City. El catalán no ha podido ser más tajante: "No me muevo de esta silla. No me pienso mover de aquí, se lo aseguro. Ahora me quiero quedar más que nunca. A veces pienso que 7 u 8 años son muchos y tengo dudas, pero hoy lo tengo claro. Me quiero quedar aquí".

Aviso a navegantes

Además, ha aprovechado para tirar de ironía sobre un posible descenso de categoría: ¿Que nos desciendan a League One (tercera división)? No, no es suficiente. Que nos desciendan a League Two (cuarta división). Ningún problema, ya hemos estado en divisiones inferiores, estuvimos en Maine Road (antiguo estadio del club) y volveremos a repetir el proceso para volver."

Para terminar, Guardiola ha mandado un serio aviso a los demás clubes de la Premier: "Que tengan cuidado en el futuro. Muchos clubes pueden hacer sugerencias, y hay muchos a los que se les puede acusar también, como han hecho con nosotros".