El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido en rueda de prensa, en la previa del partido de LaLiga Santander que los azulgranas disputarán este domingo en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal, y se ha mostrado muy enfadado cuando se le preguntaba por una posible salida de Ansu Fati, cuyo rendimiento en los últimos meses no acaba de convencer a todos los estamentos del barcelonismo.

Xavi ha dejado claro que Ansu "es intransferible" y mostraba su malestar por el hecho de que estos temas de mercado surjan ahora. "No entiendo que se hable ahora de esto en nuestro entorno. No hay mercado ahora, por lo que Ansu no está en venta. Es intransferible. Es un jugador muy importante para nosotros para ahora y para el futuro", ha dicho.

El técnico azulgrana Xavi asegura tener "una confianza extraordinaria" en el delantero hispano-guineano. "De su rendimiento dependerá que tenga más o menos minutos. De verdad que tengo una confianza ciega en él. Ha de ser una pieza muy importante de presente y de futuro, pero debe tener paciencia. Hay demasiada prisa en todo".

"El mercado de enero ha acabado y no sé por qué hablamos de esto. Hay que estar centrados en lo que nos jugamos. Para mí está claro que (Ansu Fati) debe seguir", ha señalado.

Por otro lado, Xavi se ha referido a la situación de Sergio Busquets, cuyo futuro parece estar en la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y ha señalado que "la decisión de quedarse dependerá de él".