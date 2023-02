Más de una vez hemos escuchado la frase "No pongas todos los huevos en la misma cesta". Es el principal consejo que los expertos en finanzas hacen a los inversores. Diversificar los ahorros para invertir en distintas acciones o en varios sectores, con el fin de que las fluctuaciones no nos dejen a cero: bolsa, renta fija, inmobiliario, bienes tangibles como el arte, etc... para intentar construir una cartera lo más equilibrada posible.

Nadie duda de que los futbolistas más mediáticos ganan muchísimo dinero en un corto plazo de tiempo. Sus carreras profesionales son muy cortas y deben pensar en un futuro a largo plazo para no acabar arruinados. Y es que, según un estudio elaborado por Xpro —organización que ayuda a exjugadores de fútbol británicos—, tres de cada cinco jugadores de la Premier League (un 60%) se arruinan cinco años después de colgar las botas. Los problemas financieros empiezan a los dos años para el 78% de los jugadores de la NFL y un 60% de los jugadores de la NBA afirma estar en serios apuros económicos a los cinco años de abandonar su carrera.

Con este panorama es más que necesario un asesoramiento en inversiones para disponer de una cartera lo más diversificada posible. Uno de los activos que más se repite en las inversiones de los futbolistas es el inmobiliario: viviendas, locales, negocios, hoteles…

"Para invertir en el sector inmobiliario hay diferentes estrategias que se diferencian entre sí por el objetivo a alcanzar. Por ejemplo, no es lo mismo buscar un ingreso recurrente a través de un alquiler, que una operación de compra-venta para obtener una rentabilidad puntual. Para cada uno de los casos nos regimos por diferentes características para seleccionar el bien. Eso sí, hay ciertas claves que son comunes a todos los activos inmobiliarios, que determinan que un inmueble tenga mayor valor como la localización y la comunicación (transportes), la orientación, los metros cuadrados útiles, las vistas, cuántos inmuebles hay disponibles como ése cerca (cuanto más exclusivo, diferencial, mejor), etcétera", asegura el experto en inversiones Adrián Bernabéu.

Los casos más sonados

Desde Cristiano Ronaldo y Leo Messi a Ronaldo Nazario, pasando por Sergio Ramos, David Beckham, Álvaro Morata, David de Gea o Koke Resurrección. Numerosos futbolistas, en activo o ya retirados, invierten en el sector inmobiliario; se refugian en el ladrillo para sacarle todavía más partido a sus ingentes ahorros. Pero, ¿dónde invierten algunas de las estrellas del deporte rey? En Libertad Digital repasamos algunos de los casos más significativos.

Leo Messi, estrella del París Saint-Germain y flamante campeón del mundo con la selección argentina, es propietario de la cadena hotelera MiM Hotels, con cuatro establecimientos gestionados por Majestic Hotel Group (Sitges, Ibiza, Baqueira y Mallorca). Recientemente compró en Andorra el antiguo Hotel Casa Canut y, antes de desembarcar en el sector turístico, ya había llegado al ladrillo con fuerza al comprar el Edificio Rostower, en el Barrio del Ensanche de Barcelona.

Quien también irrumpió con mucha fuerza en el sector hotelero es Cristiano Ronaldo, que desde el año 2016 es socio de Pestana Hotel Group. El primer hotel de la marca fue el Pestana CR7 Funchal, en la isla de Madeira, de donde son originarios Dionísio Pestana y el propio Cristiano, al que siguió la apertura del Pestana CR7 Lisboa. El Pestana CR7 Gran Vía Madrid comenzó a recibir huéspedes en junio de 2021, iniciando la presencia de la marca en Europa. El primer hotel de la marca en Estados Unidos, el Pestana CR7 Times Square, abrió sus puertas en Nueva York un mes después, siendo Marrakech, París y Manchester on las siguientes incorporaciones a la cartera.

El actual jugador del Al Nasser de Arabia Saudí tiene una mansión de siete pisos en Madeira, donde gastó 7 millones de euros. Tiene también viviendas de lujo en Madrid y Marbella y en 2015 compró un apartamento en la Torre Trump de Manhattan por 18 millones de dólares.

No sólo hoteles. Iker Casillas también tiene una porción del mercado inmobiliario nacional. La firma del exguardameta, Ikerca SL, se dedica, entre otras cosas, a "la compra y venta de solares e inmuebles tanto de viviendas como de locales comerciales industriales", por lo que el negocio debería haber ido bien de acuerdo con el ciclo de este mercado. Pero nada más lejos de la realidad: en el ejercicio de 2017 duplicó pérdidas hasta consignar 224.267 euros negativos en su balance.

Otro que tampoco ha logrado despegar en este mercado y que también ha tratado de irrumpir con fuerza es Sergio Ramos. El actual jugador del París Saint-Germain, ex del Real Madrid, tiene participaciones en dos firmas ligadas al ladrillo a través de su sociedad Sermos 32: posee el 50% de Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales y una parte de Gestora Mediterránea de Infraestructuras.

Con la primera de estas inversiones sus sueños se vieron frustrados. Tras invertir importantes sumas en la compra de suelo aún sin permisos definitivos al norte de la A-3 en su entrada a Madrid, Ramos ha visto cómo el Ayuntamiento de la capital paralizaba en varias ocasiones las obras de urbanización. Por ello, el de Camas ha visto la forma en que sus inversiones de más de 65 millones en suelo en esta zona pueden no dar el beneficio pensado, al menos, hasta dentro de unos cuantos años.

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, creó en el año 2021 la inmobiliaria Kroos Properties XXI, especializada en el alquiler de propiedades. La compañía nació con un capital social de 3.000 euros con Kroos como socio y administrador único.

David Beckham tiene un amplio y lujoso catálogo de casas por medio mundo, de Miami a Dubai. El ex jugador del Real Madrid y el Manchester United y del Real Madrid logró finalmente los permisos para construir un estadio en la ciudad de Florida para su equipo de la Major League Soccer (MLS), el Inter de Miami, tras haber comprado un terreno de 1,2 hectáreas por valor de 9 millones de dólares.

Relacionado Arabia también quiere a Messi y prepara una oferta estratosférica

Entre las viviendas que Beckham tiene en su haber están una vivienda en One Thousand Museum, obra de la arquitecta Zaha Hadid en Miami, que le costó 21 millones de dólares. También su casa familiar en Londres, en el barrio de Holland Park, que compraron en 2013 por 35,8 millones de euros. Además, una casa de campo en Cotswolds, comprada en 2016 por 7 millones de euros y otra residencia en Dubai, en el edificio Burj Khalifa, que tiene un precio de mercado 4,5 millones de euros. En Dubai también tienen una villa de 1,5 millones de euros, localizada en el Palm Jumeirah.

Conoc​​​idos son algunos negocios de Gerard Piqué, como la empresa Kosmos Global Holding o la Kings League, pero el ya exjugador del FC Barcelona también ha apostado fuerte por el ladrillo. En 2021 firmó una operación de más de 50 millones de euros para adquirir un terreno y levantar un hotel de lujo en la Costa del Sol, que forma parte del Grupo Meliá. El edificio estará en la plaza de la Merced y la calle Victoria, cerca del solar del también histórico cine Astoria. Antes de separarse de Shakira, Piqué ha estado viviendo con su familia en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en una vivienda que les costó 9 millones de euros. En Pedralbes tendrían otra vivienda, una lujosa casa de 1.300 metros cuadrados que adquirieron en 2015 por 5 millones de euros.

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, ha invertido en la multinacional española Tasty Poke Bar, propietaria de restaurantes dedicados a los pokebowls. Está previsto que abran un total de 40 locales en los próximos meses, tras la entrada en la firma como socios del fondo RBU y del delantero español, que busca potenciar la financiación para la apertura de más locales propios repartidos en las zonas más cosmopolitas de diferentes ciudades. Italia y Brasil son los próximos objetivos. Morata también ha invertido en la socimi de Javier Basagoiti, presidente de la firma Asocimi, que pretende "visibilizar la gestión de inmuebles y representar a las socimis en el nuevo mapa inmobiliario español".

Un compañero de Morata en el Atlético de Madrid, el capitán Koke Resurrección, es titular de dos sociedades dedicadas a promociones. Se trata de KRM19 Inversiones y Operaciones S.L., fue constituida en 2011 y su capital supera los 5 millones de euros. En 2017 fundó JRM Real State Sale & Rental S.L. con el objeto inicial de dedicarse a reformas, instalaciones de toda clase, así como la compra, explotación y venta de todo bien inmueble.

El actual entrenador del equipo Juvenil A del conjunto rojiblanco, Fernando Torres, cuenta con dos empresas: Fernando 9 Torres, una sociedad que se dedica a la adquisición, administración y gestión de patrimonio mobiliario, cartera de valores e inversiones. Su volumen de ventas es entre 0,6 y 1,5 millones de euros. Además, un gimnasio llamado ‘Nine Fitness’, que cuenta con más de 2.000 metros cuadrados en instalaciones.

También David de Gea, portero del Manchester United, ha entrado en el mercado inmobiliario con la creación de una empresa bajo el nombre Yeday Sports y de la que es administrador único, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). La empresa, que arrancó sus operaciones en septiembre de 2021 con un capital de 3.000 euros, tiene por objeto social la compra, venta, arrendamiento, reforma, rehabilitación y construcción por sí o por cuenta de terceros, de todo tipo de bienes inmuebles, asesoramiento y estudio comercial de mercado para todo tipo de negocios inmobiliarios. También incluye la participación en cualquier tipo de sociedades.

No confundir al guardameta con el jovencísimo empresario alicantino David de Gea López, dueño de la agencia inmobiliaria HousinGo by David de Gea, que actúa principalmente en el Barrio de Salamanca de Madrid.

Conocidos son los negocios de Andrés Iniesta con el vino. El exjugador del FC Barcelona —todavía en activo a punto de cumplir los 39 años, en las filas del Vissel Kobe de la Liga japonesa— tiene una bodega en su pueblo de Fuentealbilla (Albacete), además de 300 hectáreas de viñedos. Ha construido también un hotel rural en el complejo de la bodega. Su empresa Maresyterey SA adquirió unos terrenos de Iveco-Pegaso en 2019 por 11,5 millones de euros para la promoción de viviendas en la localidad catalana de Mataró. Apenas unos meses después, la promotora vendió los terrenos por 18 millones de euros, en la que ha sido su última gran operación inmobiliaria.

David Silva, futbolista de la Real Sociedad forma parte del accionariado de Cordial Hotels & Resorts, una cadena de Gran Canaria con cinco establecimientos.

Aunque pueda parecer increíble, Ronaldo Nazario, Juan Mata y Fernando Llorente están unidos por los negocios. El delantero brasileño y los jugadores españoles comparten la gestora de la sociedad Mistral Investment Management, canalizada "un 90% a título personal, en un 5% a través del vehículo de inversión en que comparten accionariado y en otro 5% con esta empresa, que preside Juanjo Álvarez. El negocio en el que se han adentrado los futbolistas consiste en el senior living, la inversión en casas de lujo para mayores, un sector al alza en los últimos tiempos.

Uno de los últimos en entrar en las inversiones inmobiliarias es Roque Mesa, centrocampista canario del Real Valladolid, con la creación de la socimi Inmogalaea.