El menosprecio del sindicato de futbolistas de la FIFA a Vinicius

Lunes amargo para Vinicius después de reivindicarse en el Mundial de Clubes. El brasileño no ha entrado en la lista de 26 jugadores del sindicato mundial de futbolistas, FIFPro, para formar parte del mejor once del año 2022. El delantero del Real Madrid, decisivo en la Liga y en la Champions conquistada por los blancos, al marcar el único gol de la final de París, no ha obtenido los suficientes votos de los futbolistas.

Sorprende que Cristiano Ronaldo y Neymar sí figuren entre los delanteros nominados tras haber tenido un año más que discreto los dos. Vinicius tuvo un 2022 fabuloso: anotó 22 goles y repartió 20 asistencias. No ha sido suficiente para convencer al sindicato.

El once definitivo se conocerá el próximo 27 de febrero, cuando se celebre en París la gala The Best de la FIFA, en la que también se otorgará el Premio Puskas al mejor gol, entre otros. Pese a la ausencia de Vinicius, el Madrid es el equipo con más representantes: Courtois, Modric, Valverde, Benzema y Rüdiger. También está Casemiro, que actualmente milita en el Manchester United tras su fichaje en verano.

Los barcelonistas Pedri y Gavi son los únicos futbolistas españolas presentes en una lista en la que destacan Messi, Mbappé, Haaland, Lewandowski o Bellingham.

👊 The full 2022 FIFA FIFPRO Men’s #World11 shortlist at a glance. Top three picks? GO 👇 pic.twitter.com/LWktGyqgKl — FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023

Asimismo, figuran varios campeones del mundo con Argentina: por supuesto, está Leo Messi, que luchará por el The Best junto a Benzema y Mbappé. También está presente el joven centrocampista Enzo Fernández, mejor joven en Qatar y traspasado por 120 millones de euros del Benfica al Chelsea. El Dibu Martínez es el otro argentino nominado.

Respecto al once del pasado año, no figuran entre los aspirantes Gigi Donnarumma, David Alaba, Bonucci, Jorginho, Rubén Dias y Kanté.



Lista de candidatos:

- Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) y Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

- Defensas: Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Múnich/Portugal), Alphonso Davies (Bayern Múnich/Canadá), Virjil van Dijk (Liverpool/Países Bajos), Josko Gvardiol (RB Leipzig/Croacia), Achraf Hakimi (PSG/Marruecos), Theo Hernandez (Milan/Francia), Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid/Alemania), Thiago Silva (Chelsea/Brasil).

- Medios: Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brasil), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica), Enzo Fernández (River Plate/Benfica/Chelsea/Argentina), Gavi, Pedri (Barcelona/España), Luka Modric (Real Madrid/Croacia) y Fede Valverde (Real Madrid/Uruguay).

- Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid/Francia), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Noruega), Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Barcelona/Polonia), Kylian Mbappe (PSG/Francia), Lionel Messi (PSG/Argentina), Neymar Jr. (PSG/Brasil) y Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr/Portugal).