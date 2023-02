Joao Félix enamora a la Premier: "En 15 minutos te das cuenta que es un jugador top"

Joao Félix volvió al once del Chelsea este fin de semana tras su ausencia en los últimos tres partidos por la roja que vio en su estreno contra el Fulham. El luso, que ya fue el mejor en su debut con el equipo londinense, se tuvo que marchar a los vestuarios en el minuto 58 por una dura entrada sobre Tete.

El jugador cedido por el Atlético de Madrid destapó el tarro de las esencias en su retorno este fin de semana ante el West Ham. Fue el faro ofensivo de su equipo, anotó dos goles -uno fue anulado por fuera de juego- y dejó detalles de su inmenso talento. Félix volvió a demostrar que cuando juega cerca del área rival es un jugador extraordinario. Tal fue la actuación del portugués, que el capitán del West Ham, Declan Ricen, le puso por las nubes tras el encuentro: "Me he enfrentado a muchos centrocampistas, y en los primeros 10 o 15 minutos se pudo ver que João Félix es un jugador top. La forma en que trabajó de un lado a otro para conseguir el balón y encontrar espacios muestra lo increíble que es como jugador. Me di cuenta de eso de inmediato".

Joao Félix se llevó el MVP del partido, pero ni siquiera si buena actuación sacó de la mediocridad a un Chelsea que no pasó del empate (1-1) en el Olímpico de Londres, estadio de los Hammers.

El luso en dos partidos -Simeone fue incapaz de exprimirle todo su talento en tres años y medio- se ha convertido en el líder de un Chelsea que ya prepara la cartera para negociar con el Atlético su fichaje este verano.