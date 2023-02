Alerta anti-Real Madrid: el Atlético blinda a su perla más brillante

Pablo Barrios hasta 2028 y Adrián Niño hasta 2027. Uno de estos dos nombres ya suena de sobra en los pasillos del Cívitas Metropolitano porque es uno más de la primera plantilla, hablo de Barrios, pero para el público en general Adrián Niño es aún un jugador por conocer. ¿Quién es Adrián? Es un canterano del Atlético de Madrid, delantero del juvenil A de Fernando Torres, máximo goleador del equipo y, si todo sigue la progresión que ha tenido hasta ahora, una estrella en potencia.

Siempre teniendo la calma y la cautela necesaria con estos chicos tan jóvenes, el Atlético cree que Adrián puede ser una pieza clave en el primer equipo de aquí a un futuro no tan lejano y por eso se temieron lo peor cuando el Real Madrid les intentó ‘birlar’ a su perla más brillante. Como ya hemos contado anteriormente, el conjunto blanco está apalabrando a varios canteranos del Atlético de cara a la próxima temporada y a nivel de academia ya no existe ningún pacto de no agresión. Eso ha provocado que el club rojiblanco acelerase la renovación del atacante.

Adrián Niño suma un total de 20 goles en 20 partidos en la presente temporada del Grupo V de División de Honor. Es un jugador potente, técnico, espigado y muy listo dentro y fuera del área. Además tiene llegada desde segunda línea. En la Youth League ha marcado en todas las jornadas disputadas.

"Quiero devolver en el campo la confianza que el club ha depositado en mí. Mi objetivo es triunfar en este club porque me ha cambiado la vida. Este año quiero ganar con mi equipo todo lo posible y seguir creciendo", comenta el propio Adrián en la página web del club.

Con este movimiento, el Atlético se garantiza tener en sus filas a su canterano más prometedor y ya suma con jugadores como Riquelme, Camello o Barrios a una hornada que debería dar mucho juego al primer equipo.