Sergio Ramos y su nuevo objetivo: ¿Presidente como Florentino Pérez?

Vuelve la Champions y lo hace con un espectacular duelo entre el PSG y el Bayern de Múnich que medirá, entre otros, a jugadores como Kylian Mbappé o Sergio Ramos contra Müller o Mané. En plena previa del partido, Ramos ha concedido una entrevista para UEFA.com en el que ha repasado sus primeros momentos en París cuando llegó hace dos años y también sus próximos objetivos y sueños.

Salida del Real Madrid

"Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires. Al principio todo fue muy difícil porque tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, que en mi caso son cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien"

Llegó a dudar de haber acertado

"Al principio, después de dar el salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro"

El futuro sin ser jugador

"Invierto mucho tiempo en el fútbol, y no he tenido demasiado tiempo para la familia estos años. Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol, como esquiar, llevar a los niños de vacaciones sin presión, llevarlos a clases de tenis... intentar tener una vida normal. Tendré que estar más pendiente de mis negocios, pero al final lo que me da adrenalina y me enciende es el fútbol. Lo he hecho toda mi vida y es lo que mejor se me da. Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador en un futuro"