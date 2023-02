Se viven tiempos convulsos en el PSG. La derrota en Champions en el Parque de los Príncipes ante el Bayern de Múnich ha dinamitado el club, que suma tres derrotas consecutivas por primera vez desde que Qatar llegara a la capital francesa en 2011. Los jugadores están siendo los principales señalados por la prensa del país galo: las críticas más duras se centran en Messi y en Neymar.

La dupla de delanteros que empezaron el partido ante el Bayern no tuvo un buen desempeño. Sin Mbappé durante la primera hora de partido, el ataque del PSG fue prácticamente inexistente: apenas tuvieron un 30 % de posesión del balón, y el único tiro hasta la entrada en el equipo del francés lo hizo Messi al estrellar un balón contra la barrera en una falta desde la frontal. Las notas del diario L’Équipe son duras: del once inicial solo se salvan del suspenso Ramos, Marquinhos y Danilo. Las notas más bajas son para Achraf, Verratti, Zaire-Emery, Neymar y Messi (con un 3 sobre 10).

No son las primeras críticas hacia los dos ex delanteros del Barcelona. El brasileño lleva tiempo en el ojo del huracán, y está siendo duramente criticado en los últimos encuentros. El resumen de su partido en el rotativo francés es el siguiente: "Ofreció soluciones entre líneas, pero sus movimientos con el balón fueron ineficaces. Los alemanes no perdonaron y perdió muchos balones". El carioca perdió en total quince balones, el segundo jugador con más pérdidas, sólo superado por Leo Messi.

🇫🇷 La tapa de L'Equipe refleja la derrota de PSG contra Bayern Munich por Champions 📌 Según la consideración del periódico francés, Messi jugó para 3 puntos pic.twitter.com/aNVTHYXvII — El Gráfico (@elgraficoweb) February 15, 2023

Y es que el argentino tampoco se libró de las críticas. En Francia apuntan a su "influencia mínima con la pelota hasta la entrada de Mbappé". El campeón del mundo perdió 18 balones, y desde el país vecino señalan que el Balón de Oro de Qatar no es el mismo jugador desde su consagración en diciembre. Creen que el sobreesfuerzo en la cita mundialista está teniendo consecuencias para la segunda mitad de temporada con el PSG.

En pleno culebrón por su renovación en París, ya son muchas las voces del entorno del club que señalan a Leo Messi como uno de los culpables de la crisis de los franceses. El popular ex futbolista del PSG y actual presentador radiofónico en RMC, Jérôme Rothen, aseguró que renovar a Messi sería "un grave error" por parte de la entidad. La realidad es que la continuidad del siete veces Balón de Oro parecía asegurada hace unos meses, pero todo apunta a que el argentino quiere cambiar de aires tras conseguir el Mundial. Además, una eliminación tempranera en Champions dinamitaría la estabilidad del club y facilitaría la salida del argentino, que sigue sin estar cómodo en París después de un año y medio de idas y venidas.