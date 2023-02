La noticia saltaba ayer miércoles. La fiscalía de Barcelona investiga por corrupción entre particulares a DASNIL 95 SL, una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018. La investigación se destapó al comprobar cómo el Fútbol Club Barcelona pagó 1,4 millones de euros a la empresa de Negreira entre los años 2016 y 2018, de acuerdo con la información que ha destapado el programa Qué t'hi jugues de SER Catalunya.

Ahora, 24 horas después de esta noticia, Radio Marca ha publicado extractos de una entrevista que realizó a Negreira precisamente el último año de su papel como vicepresidente, en 2018. En dicha entrevista, sus palabras sobre el deporte catalán darán mucho que hablar ahora, cinco años después.

"Ahora soy de los tres catalanes, en alusión al FC Barcelona, RCD Espanyol y Girona FC, porque como catalán quiero que ganen los míos. Ahora, eso no quita que si ganan de regalo o mal hecho, diga: ey esto no está bien, esto no está mal. Lo lógico es que soy catalán, no voy a arrepentirme de ello, faltaría más, pero eso no quita que quiera que ganen. Pero cuidado, el otro día vi un partido del Barça, merecía perder y perdió. Si juega muy mal, pues que juegue mejor"., comentó José María.

Negreira incluso habló en su día de proposiciones indecentes: "Alguna ha habido, alguna ha habido... pero se ha zanjado enseguida. No le hablo de un equipo, le hablo de gente ajena al equipo. Fue una vez y no entraron a mi vestuario. Es que en mi vestuario no entraba nadie".

Estas palabras, un lustro después y ya destituido del cargo, se han convertido en una noticia de mucho más impacto que en el momento de dicha entrevista.