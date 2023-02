El presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó este viernes en una rueda prensa celebrada en la ciudad deportiva Dani Jarque en Barcelona que el caso Negreira está "haciendo mucho daño al fútbol", con unas "facturas", "conceptos" y, en definitiva, "indicios" de que "algo no está bien", pero aseguró que el club catalán podría ser la víctima de todo este escándalo.

El dirigente nacido en Costa Rica señaló que después de tantos años en el mundo del fútbol, todo puede ocurrir: "El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubs... Todos somos mayorcitos.".

Eso sí, el presidente recalcó que el escándalo es una magnitud enorme: "Son una serie de pagos, por unas cuantías que no se aclaran. No sé si ha afectado o no a los resultados de los partidos, pero como presidente de LaLiga no me gusta, ni las facturas ni los pagos."

Además, el presidente ha añadido que "LaLiga no puede estar pasiva ante los indicios de que algo no está bien. Intentarlo ya está penado, no hace falta que se consigan los resultados. Los indicios de facturas, los conceptos, para que los árbitros sean neutrales, no es lo suyo en un juego limpio de una competición. Es extraño, se tiene que aclarar", apuntó.

Lo primero en lo que insistió Tebas fue en que en el ámbito deportivo, el caso habría prescrito, aunque al final de la rueda dejó abierta esa posibilidad desde lo penal. "No especularía con ese tema. Queremos saber todo en 90 minutos, como un partido. El mundo de la investigación judicial es largo, vamos a ver primero si la Fiscalía considera que hay delito", afirmó.

Tebas recordó que LaLiga no es parte para poder personarse, pero insistió que, como han hecho con otros muchos casos, estará detrás para que se aclare todo. "Después de lo que se ha sabido, si no hubiese investigación por la Fiscalía estaríamos iniciando un proceso de investigación por las facturas, las declaraciones, el burofax. Hay indicios, no hay delito todavía, que se deberían investigar en cualquier ámbito", comentó.

El presidente de la patronal apuntó además que no ha hablado ni con Joan Laporta ni con los anteriores presidentes del Barça. "No he hablado con ellos, me pueden llamar. Se tiene que aclarar en la Fiscalía de Barcelona. Todo lo que hay encima de la mesa no nos gusta en absoluto. Si alguno de esos presidentes tiene que aclarar algo tendrá que ir a la Fiscalía", afirmó.

"No hay ninguna conspiración de Madrid"

Por otro lado, Tebas ha querido señalar que la influencia de Enríquez Negreira era testimonial en su etapa como vicepresidente del CTA: "Creo a esos árbitros que han dicho que el papel de Negreira era testimonial, sería la versión de que vendía humo y los ingenuos de los directivos del Barça han caído en la trama. Todo es muy sorprendente pero muy grave. Está haciendo mucho daño al fútbol español".

Por otro lado, Tebas se refirió a las palabras de Laporta en las que apuntaba a una conspiración debido al buen momento deportivo del Barça, que marcha líder en la competición con ocho puntos de ventaja respecto al Real Madrid: "La Fiscalía está investigando por la Agencia Tributaria, es la que ha llamado a declarar. No es un tema de nadie, ni conspiración. Otra cosa es el ruido mediático, pero detrás de todo no hay ninguna conspiración de Madrid, los hechos son objetivos, están en Fiscalía", concluyó.