Recuerdo en los inicios de mi mili, hace ya bastantes años, en un momento dado dije "el país" —no recuerdo cómo fue— y un sargento me respondió: "No se dice ‘el país’, se dice España". Esta anécdota puede servir para el sobrenombre por el que se ha pretendido conocer a la selección española de fútbol en los últimos tiempos. Pero veamos cómo surgió y un poco de historia. En el año 1909 se pone en marcha la Federación Española de Clubes de Football, embrión de lo que el 29 de septiembre de 1913 sería la Real Federación Española de Fútbol.

No sería hasta el 21 de mayo de 1920 en que se aprobó la creación de la selección nacional española de futbol con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Amberes de aquel mismo año. Para dichas Olimpiadas, España vistió por primera vez la camiseta de color rojo, gracias a Gonzalo Figueroa y Torres, Marqués de Villamejor y presidente del Comité Olímpico Español. Lo hizo por ser el color que más sobresalía en la enseña nacional. Para complementarlo en el pecho se puso un león rampante de color amarillo: esto fue debido por estar presente en el escudo del monarca de entonces, Alfonso XIII. Fue este mismo quien, por medio del Conde de Romanones, sufragó la participación de nuestros deportistas en aquellos Juegos.

Nuestra selección estaba formada por 22 jugadores, la mayoría de equipos vascos, catalanes y gallegos. Eran amateurs, aunque el profesionalismo empezaba ya a ser incipiente. En la competición futbolística participaron 14 selecciones. España venció a Dinamarca, perdió contra Bélgica —la anfitriona, que a la postre se haría con la medalla de oro— y ganó a Suecia, Italia y Holanda.

En el partido que enfrentaba a España con Suecia, tercero de la competición, se debía ganar para pasar de ronda. Estando el partido con el marcador en contra, es cuando nace la leyenda. Era un partido duro, rudo, violento y España estaba perdiendo por 1-0. Se dice que un diálogo entre dos jugadores lo propició todo. En un lance del partido, Belauste le gritó a Sabino, que tenía que botar una falta: "¡Sabino, a mí el pelotón, que los arrollo!". Y lo cumplió. Belauste entró a cabecear el balón con tal furia que introdujo la pelota en la portería sueca llevándose a algunos jugadores por delante. Se consiguió pasar de fase y al día siguiente la prensa holandesa hablaba de "La Furia Española" para referirse al equipo y rememorando los hechos de los tercios de Flandes. Pero no solo eso: nuestra selección se tenía que medir con Italia en el siguiente partido y la prensa italiana empezó a hablar de "la furia rossa" (la furia roja). Al mismo tiempo había nacido el mito: la furia española y la furia roja. Por cierto, con el paso del tiempo, tanto Belauste como Sabino afirmaron en repetidas ocasiones que esa frase nunca se había pronunciado. Toda una paradoja que entra de pleno en la mitología de nuestra selección.

Si bien existe la creencia de que esa denominación fue muy usada especialmente por la prensa extranjera, no podemos obviar que tenemos innumerables testimonios del uso de la frase, por ejemplo, en las Olimpiadas posteriores. También lo ha sido en el trascurso de los años y las diferentes competiciones. Por ejemplo en el Mundial de Brasil de 1950, en el que España consigue una meritoria cuarta plaza y vence a Inglaterra con el famoso gol de Zarra, quien podría ser un perfecto representante de dicha furia. También encontramos referencia en la victoria contra la URSS en 1964 en Madrid y que supuso la primera Eurocopa para nuestra selección. Pero si realmente hay dos exponentes claros de dicha furia son la mítica victoria de España ante Yugoslavia en Belgrado (0-1), en la última jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 1978, y el partido de clasificación contra Malta (12-1), por la Eurocopa de 1984. El primero porque fue una victoria agónica en un partido muy duro y violento y el segundo por el abultado número de goles necesario para conseguir la clasificación.

Por el sobrenombre de "la furia española", "la furia roja" o "la furia" es como se conoció a España hasta hace bien poco tiempo. Luis Aragonés se hace cargo de la selección española en 2004 y busca un nombre para nuestro equipo nacional selección. Decía que "Brasil es la Canarinha y Argentina la Albiceleste. Me gustaría que España fuera La Roja", olvidándose de los nombres por los que era conocida nuestra selección. El sobrenombre cuajó rápido en los medios, especialmente de izquierdas, progresistas y públicos, no en vano en esa época gobernaba el PSOE. Al parecer, hasta al mismo presidente del Gobierno por entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, le gustó mucho la nueva denominación. Todos olvidaron, o quisieron no saber, que ya desde inicios de los años 80, la selección nacional conocida como La Roja era la de Chile, también por el color rojo de su camiseta, con lo que el bueno de Don Luis cogió prestado un nombre ya en uso.

La utilización de este sobrenombre parece ser que tiene buena acogida, especialmente porque ha coincidido con la época más gloriosa de nuestra selección (dos Eurocopas y un Mundial), y debido a la repetición constante efectuada por ciertos medios de comunicación. La Federación Española de Fútbol (RFEF) tampoco le ha hecho ascos al mismo e incluso por parte de algunos medios se ha llegado a bautizar a la selección sub-21 como La Rojita, en un alarde del mal gusto.

Creo que, en honor a la historia y para evitar confusiones políticas, sería bueno recuperar los sobrenombres históricos y, si se quiere, algo más sencillo todavía: España.



* Jaume Baró i Queralt es abogado y economista, miembro del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE)