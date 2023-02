Acusación a la Federación: insinúan que ayuda a un equipo por compartir patrocinador

El entrenador en cuestión que insinúa este amaño o estos favores al Eldense es el técnico Miki Lladó, entrenador del Sabadell, equipo que perdió este fin de semana por 1-0 precisamente ante el equipo sobre el que lanza esta acusación.

Este es el vídeo en rueda de prensa:

Es INADMISIBLE esta rajada de Miki Lladó (entrenador del Sabadell). No puede salir gratis que insinúes que al @CD_Eldense le pitan a favor por su patrocinador (que comparte con @rfef o @RealBetis entre otros) (A continuación la jugada de la que se queja) 👇🏼 pic.twitter.com/6fl4AxQZvr — Sergio Sierra (@SergioSierraTV) February 19, 2023

El patrocinador en cuestión es Finetwork, que por cierto también patrocina a equipos de Primera División como el Betis. La jugada de la que se queja el técnico visitante fue este penalti:

Es un penalti de manual pic.twitter.com/chRwPIWUbQ — Sergio Sierra (@SergioSierraTV) February 19, 2023

La respuesta llegó después por parte del entrenador del Eldense, Fer Estevez, que matizó que ese patrocinador ni siquiera existe ya:

Y la contestación de Fer Estevez es para quitarse el sombrero pic.twitter.com/RFGQFLPmgA — Sergio Sierra (@SergioSierraTV) February 19, 2023

Más tarde, el técnico del Sabadell se arrepintió y matizó sus palabras: "La suerte en los pequeños detalles arbitrales no está cayendo de parte del Sabadell y el vaso se va llenando y llenando. Uno puede perder un poquito la templanza y hablar antes de analizarlo", añadió, además de añadir que no fue "lo suficiente respetuoso. El Eldense es un equipo que va líder por méritos propios, yo no tengo que hablar de cosas que no corresponden a razón alguna".