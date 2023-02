A Carlo Ancelotti le han vuelto a preguntar por los episodios de racismo que sufre en sus carnes Vinícius Júnior. Esta vez ha sido en la rueda de prensa previa al partido que el Real Madrid jugará este martes contra el Liverpool en Anfield, de ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

Un periodista hizo una pregunta doble al técnico italiano a propósito de los insultos racistas que está recibiendo el delantero: si cree que la ley en España debe ser más dura con este tema y si estos episodios que se reproducen en muchos campos pueden afectar a la imagen de España.

La respuesta de Carletto no pudo ser más contundente: "Es un tema muy serio. No existe una ley que pueda cambiar la mentalidad de una persona: eso es cultura y sentido común. No culpo a España; esto (racismo) pasa en todos los países. España es un país fantástico, estoy encantado de vivir allí, es espectacular en todos los sentidos. Lo que debe cambiar es el respeto hacia las personas".