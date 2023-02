El joven Pablo Torre ha desaparecido de los esquemas de Xavi Hernández. Su misterioso caso está llamando mucho la atención, pero todo tiene una explicación: el club está repitiendo la fórmula Griezmann para no pagar la cláusula que tiene con el Racing de Santander. El entrenador azulgrana, pese a la lesión de Busquets y Pedri, ha preferido situar a Sergi Roberto en la medular y apostar por Kessié.

La explicación está en la cláusula que firmó el Barcelona con el club racinguista: un millón de euros por cada diez partidos en los que el centrocampista juegue como mínimo 46 minutos en el primer equipo. Sólo ha superado esos minutos en dos de los ocho que ha disputado en total. La consigna es clara: evitar llegar a dicha cifra a menos que sea estrictamente necesario.

Una situación que mosquea, y mucho, al Racing de Santander. El equipo de Segunda División vendió a la perla de su cantera a cambio de cinco millones de euros fijos y con la posibilidad de ampliar esa cifra hasta los 20 millones de euros con variables. La cláusula es clara: un millón de euros por cada diez partidos hasta un máximo de 14 millones de euros, es decir, 140 partidos. El jugador tiene contrato hasta 2026 y, si va convocado con la selección española absoluta, el Barça debería abonar un millón adicional.

Griezmann y el Atlético de Madrid

El caso recuerda mucho al de Antoine Griezmann a principios de temporada con el Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone accedió a la petición de la directiva de no alinear al francés al inicio de los encuentros: de esa manera el club no tendría que abonar 40 millones de euros al Barcelona a final de temporada. Los catalanes montaron en cólera cuando vieron que la táctica del club era obvia y amenazaron con llevar el caso a los tribunales. Algo que no hicieron, pues la directiva azulgrana pecó de ingenuidad; y es que la compra obligatoria sólo se hacía efectiva si Griezmann jugaba 46 minutos o más en el 50 % de los partidos entre 2021 y 2023. El Barça y el Atlético llegaron a un acuerdo por 20 millones de euros para finiquitar el traspaso del delantero.

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @AntoGriezmann. El futbolista francés firmó su nuevo contrato que le vinculará con nuestro club hasta 2026. ℹ️ https://t.co/fNcIH3fhwp pic.twitter.com/5hMmzNSoKj — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2022

La fórmula es la misma que aplicaron Koeman y Xavi en 2021 con Yusuf Demir. El centrocampista del Rapid de Viena llegó cedido en verano al Barça B y, tras impresionar en pretemporada, el club decidió darle ficha del primer equipo y el dorsal ‘11’. El austriaco fue de más a menos con Koeman y, tras la llegada de Xavi, el club decidió apartar al joven jugador del equipo: si disputaba diez partidos, el Barça tenía la obligación de ficharlo por diez millones de euros. El jugador se quedó en nueve encuentros jugados con la elástica azulgrana y regresó así a Viena en invierno.

Lo que más llama la atención del caso Pablo Torre es que el club se negó a cederlo en verano. El Racing y el Barça llegaron a un principio de acuerdo, pero a última hora el club catalán decidió quedarse con el jugador. Todo apunta a una decisión personal de Xavi, que no quería verse corto de efectivos en el centro del campo. Sin embargo, el jugador y su club de origen no entienden que una de las futuras estrellas del fútbol español esté condenada así al ostracismo.