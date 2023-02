Increíble escena la vivida este jueves en el Philips Stadion de Eindhoven (Holanda), donde el PSV le ganó al Sevilla (2-0) en el partido de vuelta del playoff de la Europa League —pese a la derrota, los andaluces se clasifican para octavos de final gracias a su victoria por 3-0 en el encuentro de ida disputado en el Sánchez Pizjuán—.

En el minuto 92 del encuentro, aún con 1-0 en el marcador —Luuk de Jong había adelantado a los neerlandeses en el 77’ y Fabio Silva marcó el segundo en el 95’—, un joven espontáneo saltó al terreno de juego y se fue directo hacia Marko Dmitrovic, el portero del Sevilla.

El portero llegó a dar un golpe al meta serbio, aunque no le causó ningún problema porque Dmitrovic siguió jugando hasta el pitido final. El portero redujo al espontáneo a base de puñetazos y ambos acabaron siendo separados por el resto de futbolistas en un episodio sencillanente lamentable.

El propio Dmitrovic daba su versión de los hechos a la conclusión del partido.

"Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados", comentó en los medios oficiales del club.

Más contundente se mostró en su atención a otros medios: "Me voy a callar por no decir lo que de verdad quería hacerle. Afortunadamente, me alegro de haber sido consciente de dónde estaba y haberle reducido", afirmó. "Si alguien me ataca voy a defenderme", añadía. Dmitrovic, asegurando que "el PSV es un gran club y le castigará seguro".