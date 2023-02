Jesús Gil, el castigador de árbitros: su ironía en 1997 por arbitrajes "honestos" al Barcelona

Jesús Gil y Gil y el caso Negreira, segunda parte. La primera parte la publicó Libertad Digital este miércoles y hoy jueves la segunda. Tras acusar allá por 1993 a Negreira de "hacer que las ligas las ganase el Barcelona", algo a lo que respondió el propio excolegiado, en el programa "Gol a Gol", hoy traemos la entrevista a Jesús Gil y Gil en el palco del Vicente Calderón allá por 1997 tras un Atlético 2 Barcelona 5 en el que el arbitraje no gustó al por aquel entonces presidente colchonero.

Esta fue la secuencia en el palco con Jesús Gil junto a Josep Pedrerol y el vicepresidente del Barcelona, Nicolau Casaus, durante la entrevista postpartido de Canal Plus:

Jesús Gil, Pedrerol y Casaus con su puro.

En fin, los auténticos 90.

Ésto sería TT constantemente. pic.twitter.com/xqfwWBHakh — Retro + (@retro_plus) April 28, 2021

"Quería felicitar al árbitro porque ha hecho un arbitraje excepcional. Me gustarían siempre estos arbitrajes tan objetivos y sin perjudicar nada. Me lo había dicho Antic, que era un árbitro muy bueno y que nos iba a venir muy bien. Le felicito", decía irónicamente Gil.

Cuando Pedrerol le seguía cuestionando por su ironía, Gil mantenía la misma línea: "Cuando un árbitro hace su trabajo tan decentemente y con honestidad hay que felicitarle. Ay, nos hemos quedado con nueve luego. Bueno, habrá sido un error. Nos lo merecemos por provocar. A Fortune le agarran y a Simeone le expulsan porque tiene el coco ya... Tenemos 55 puntos, No creo que bajemos a Segunda. No creo".

Sobre la roja que vio Simeone en ese partido en el que el Atlético se quedó con nueve Gil añadía: "Si a Simeone le rompen una pierna no pasa nada. Como es un indio que viene de otro planeta no pasa nada. Si le matamos no pasa nada. Si es al revés...".

El partido acabó 2-5 favorable al Barcelona con dos expulsiones para el cuadro colchonero. Eso sí, la Liga 1996-1997 la ganó el Real Madrid de Fabio Capello con dos puntos más que el Barcelona. Por aquel entonces, Martínez Negreira ya era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.